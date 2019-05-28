湖南村民5天仇殺5人後服毒身亡：列報復名單　老人小孩不放過

湖南洞口縣警方周日（26日）發布通報指，當地村民張居遷在5天內殺害5人，包括2名小孩。警方懸賞5萬元人民幣（下同，約合5.7萬港元）尋找疑犯下落。據悉，張居遷曾因犯盜竊罪、流氓罪等，4次被判有期徒刑。有村幹部回憶，張居遷曾宣稱在死之前「有幾個人必須要殺」，張還特意列出了報復名單。 內媒《紅網時刻》周二（28日）消息指，疑犯張居遷當日被發現在武岡市銅盆村服毒畏罪自殺，經警方確認已死亡。

疑犯張居遷（圖）曾因犯盜竊罪、流氓罪等，4次被判有期徒刑。（網上圖片）

湖南省邵陽市洞口縣黃橋鎮上周二（21日）、上周六（25日）接連發生兩宗重大刑事案件，共造成5人死亡，警方認定56歲的堯王村村民張居遷有重大嫌疑。

湖南省公安廳網絡安全保衛與技術偵察總隊周日（26日）在微博提及上述兩宗案件的部分細節：5月21日下午5時50分左右，張居遷因與另一村民張某紅在牌桌上發生口角，在洞口縣車塘村委門口將張某紅殺害後逃逸。25日晚10時20分左右，張居遷再次作案，在東林水庫附近殺害與之曾有矛盾的劉姓一家4口，包括2位老人和2名小孩，其後逃逸。

據裁判文書網顯示，張居遷此前曾4度被判有期徒刑。早在1992年，他因犯盜竊罪、流氓罪被判處有期徒刑7年6個月。他後來又3度因盜竊罪入獄，最終於2016年12月31日刑滿出獄。

疑犯張居遷照片。（網上圖片）

村幹部：逾千人參與進山搜捕行動​

在當地村民的眼中，張居遷是當地一名「村霸」，周圍許多村民都曾被他欺負。至於此次涉及命案，堯王村村幹部回憶，張居遷第一次殺了人後，可能覺得走投無路，「自己想不開，就想多殺幾個人，跟他有仇的都想殺。」村幹部還稱，張居遷曾經說過，在死之前「有那麼幾個人必須要殺」，張還特意列出了報復名單。

案發後，當地警方已聯合武警以及政府人員對疑犯張居遷進行地氈式搜捕。因當地山地居多，參與搜捕人員分批次進山完成搜捕。堯王村村幹部透露，逾千人參與進山搜捕行動。

及至周二（28日）中午12時左右，張居遷被發現在武岡市銅盆村14組（昌底井）服毒畏罪自殺，經警方確認已死亡。

（紅網時刻／北青報）