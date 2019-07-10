河南漢時隔20年掌摑報復老師獲刑1年半　當庭表示上訴

備受社會關注的「當街毆打20年前班主任」一案，今日（10日）上午，在河南省欒川縣人民法院宣判，經法院審理認定，被告人常太（化名）尋釁滋事罪獲刑一年六個月，當庭表示上訴。

常太在法庭上。（網絡圖片）

2018年，一起當街毆打20年前班主任事件引起社會關注。視頻中，河南男子常太自稱曾與此事件中的另一名當事人——20年前的班主任兼英語老師張林（化名）有過節。畫面中，常太揮手打向張林，張林除了數次道歉和撫摸其臂膀示好外並未還手。

常太事後稱，13歲的他就讀中學時，因家中無錢無權，就遭到該老師任意欺負、踐踏尊嚴，多次將自己踩在腳下連踢十幾腳並踢頭，對他造成終生的心靈傷害。

隨後，常太因涉嫌尋釁滋事罪被刑拘。常太的辯護人付建表示，此案曾於今年3月12日被檢方退回警方補充偵查。6月12日，「毆打20年前班主任」一案，在河南省欒川縣人民法院第二審判庭開庭審理。

常太已被羈押203天

一審庭審時，被告人常太的兩名辯護人為他做了無罪辯護，主張是「普通治安案件，不涉及尋釁滋事」。常太當庭向當事教師張林致歉，並表示願意提供經濟補償，此後會多做公益，彌補自己的過錯。

常太已在看守所被羈押203天。進入法庭前，常太的妻子洪女士表示，家人最希望的結果是「可以當庭釋放」。前幾日，央視新聞播出了6月12日第一次庭審時的畫面，洪女士看到畫面中的丈夫後表示，「他瘦了很多，人也很憔悴，非常心疼。」

今日（7月10日）上午，此案在欒川縣法院開庭宣判，經法院審理認定，被告人常太獲刑一年六個月，當庭表示上訴。

判決結果被媒體報道後，網民反響熱烈。不少網民雖然不贊同打人行為，但仍對於常太表示同情，亦有網民指出，當地公安應加強執法力度，對於教師毆打學生行為也要早做處理。

（新京報）

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