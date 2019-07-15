違規轉載境外時政新聞　「每日英語聽力」App遭滬網信辦處罰

上海市網信辦表示，語言學習App「每日英語聽力」和網站「環球老虎財經」違規開展互聯網新聞信息服務活動，已被罰款作為行政處罰。

「每日英語聽力」被指違規轉載大量境外時政新聞，遭行政處罰。（網上圖片）

上海市網信辦通報指，上海倩言網絡科技有限公司營運的「每日英語聽力」擅自開設新聞綜合版塊，違規轉載大量境外時政新聞；上海鳴應信息技術有限公司營運的「環球老虎財經」網站及自媒體號以爆料揭露內幕、翻炒舊聞、違規自採等方式，對企業進行所謂的輿論監督原創報道。兩者所屬公司均在未取得互聯網新聞信息服務許可的情況下，違規開展互聯網新聞信息服務活動，已嚴重擾亂網絡信息傳播秩序。

通報稱，上海市網信辦已分別約談「每日英語聽力」和「環球老虎財經」負責人，責令立即停止違法違規行為，並開展全面深入整改。根據前期執法調查結果，上海市網信辦對兩家公司分別作出罰款的行政處罰決定。

「每日英語聽力」和「環球老虎財經」的負責人均表示接受處罰，將嚴格落實網信部門管理要求，確保依法依規開展業務。

據知，「每日英語聽力」是一款英文聽力學習App，當中收錄不同的英語錄音教材，包括名人演講、新聞報道、歌曲等。「環球老虎財經」則是財經資訊分析平台。