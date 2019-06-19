內地網紅搭城巴失行李　怒喊要睇閉路電視：大陸丟小貓監控都查到

日前有內地網紅在社交平台「小紅書」發文表示來港首天在城巴遺失行李，痛失護照、名牌包包、美容儀等物品，估計共失掉10萬元人民幣（11.3萬元）。她立即向車長求助及要求查看車上閉路電視，認為查了監控可以人臉識別尋找疑犯，惟職員拒絕請求並叫她報警，她到警署報案後再次要求查看閉路電視，警察回覆指她沒有權利查看，讓她直喊「不查監控怎麼能知道是誰拿的箱子」，連番被拒後她直言「大陸最最安全」，因在內地「大陸丟一隻小貓都能監控查出來」。

該名女網紅在「小紅書」分享到香港旅行遺失行李的意外。（小紅書截圖）

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一名來自北京的女網紅昨日在「小紅書」發文，指自己在5月21日從北京搭飛機來港，下機後坐城巴A21往酒店，她和朋友將行李放到行李架，途中坐關愛座，及後有數名老人上車，故讓座改到上層坐，詎料下車時發現行李不見了，「我閏蜜的箱子還在，我的箱子本來就放她旁邊的！」。

兩人立即向車長求助，對方着她們致電城巴的服務中心查詢，中心職員記錄其訊息，網紅想查車上的閉路電視，但職員拒絕其請求，指必須由香港警署的報案和證明才可查看，於是她們立即前往尖沙嘴報案。她指本來以為有「人臉識別」，查看監控後可以人臉識別，「如果是香港公民在香港可以找到，如果是大陸公民我也可以回了內地再找」，稱只要由長相還有出境紀錄後便不怕找不到，豈料卻被警察告知不可以查看監控，「說我沒有權利查看」。

她稱行李內的物品價值近10萬人民幣（11.3萬港元）。（小紅書截圖）

網紅聲稱行李內的物品價值近10萬人民幣（11.3萬港元），「箱子裏有衣服、鞋子、化妝品、護照、包包（護照和衣服沒有了我就不說了，但是有一個剛買了不久的香奈兒包包，整整4萬買的，丟了真的無比心疼…還有一個一萬塊的美容儀…各種化妝品…）」，又表示對巴士公司和警方十分失望，不指望他們可以助她找回行李，告誡網民坐高鐵巴士一定不可以讓行李離開視線。

她認為「還是大陸最最安全」，表示她在內地出行多次從未出現過這種情況，直言「在大陸丟一隻小貓都能監控查出來！！」，她透露沒想過來香港第一天就發生這種事，實在失望極了。