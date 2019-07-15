狗狗丟失怎麼辦？　內地公司研發AI鼻紋識別系統助尋狗

用傳統的方式尋找丟失的寵物狗效率並不高，還有可能出現找到的狗不是自家的狗的情況。最近，內地人工智能公司曠視科技則將其人臉識別的技術擴展到狗身上，推出手機應用程式，利用AI鼻紋識別系統來協助尋狗。

犬類鼻紋獨一無二，因此可作為狗隻的身份認證。（視覺中國）

與人類指紋類似，犬類鼻紋獨一無二，即不存在鼻紋完全相同的兩隻狗，同一隻狗的鼻紋亦不會隨著成長而改變。可以説，鼻紋是犬類最具代表性的生物體徵，因此可作為狗隻的身份認證。最早的狗隻鼻紋認證可以追溯到1938年，當時加拿大已經採用鼻紋拓印的方法為狗隻做身份認證。

在具體操作上，主人只需對準狗鼻拍攝照片或影片，系統會通過狗鼻檢測，定位出鼻紋關鍵點，將提取到的鼻紋深度圖信息匯入後台數據庫，便可為狗隻生成一張專屬的身份證。曠視科技稱，相比現有的DNA認證及晶片認證等技術，鼻紋識別具有識別精準度高、成本低等優點。

可用於監測不文明養狗行為

曠視科技的狗隻鼻紋識別系統目前已登錄1.5萬隻寵物的資料，能達到狗隻的1：1比對在誤識率為萬分之一的情況下，試點場景中準確率達到95%。這一技術的出現，不僅能夠幫助人們尋找到丟失的愛犬，更可用於監測不文明養狗等行為。

（綜合報道）