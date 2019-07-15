狗狗丟失怎麼辦？　內地公司研發AI鼻紋識別系統助尋狗

大國小事
撰文：
最後更新日期：

用傳統的方式尋找丟失的寵物狗效率並不高，還有可能出現找到的狗不是自家的狗的情況。最近，內地人工智能公司曠視科技則將其人臉識別的技術擴展到狗身上，推出手機應用程式，利用AI鼻紋識別系統來協助尋狗。

犬類鼻紋獨一無二，因此可作為狗隻的身份認證。（視覺中國）

與人類指紋類似，犬類鼻紋獨一無二，即不存在鼻紋完全相同的兩隻狗，同一隻狗的鼻紋亦不會隨著成長而改變。可以説，鼻紋是犬類最具代表性的生物體徵，因此可作為狗隻的身份認證。最早的狗隻鼻紋認證可以追溯到1938年，當時加拿大已經採用鼻紋拓印的方法為狗隻做身份認證。

在具體操作上，主人只需對準狗鼻拍攝照片或影片，系統會通過狗鼻檢測，定位出鼻紋關鍵點，將提取到的鼻紋深度圖信息匯入後台數據庫，便可為狗隻生成一張專屬的身份證。曠視科技稱，相比現有的DNA認證及晶片認證等技術，鼻紋識別具有識別精準度高、成本低等優點。

可用於監測不文明養狗行為

曠視科技的狗隻鼻紋識別系統目前已登錄1.5萬隻寵物的資料，能達到狗隻的1：1比對在誤識率為萬分之一的情況下，試點場景中準確率達到95%。這一技術的出現，不僅能夠幫助人們尋找到丟失的愛犬，更可用於監測不文明養狗等行為。

（綜合報道）

【殺狗販賣】江蘇漢毒殺寵物犬被發現　驅車拖行狗主逾40米
【每斤8元】山東竊匪盜值7.5萬牧羊犬　「賊眼不識狗」賤賣800元
丟失自家黑狗　江蘇漢竟偷走朋友家黃狗將其染黑
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。