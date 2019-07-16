浙男直播電話騷擾陌生人被刑拘：日均4千人觀看　獲近20萬元打賞

浙江德清一名從事企業保安工作的29歲王姓男子，在網絡直播時根據觀眾提供的電話號碼，以打電話的形式辱罵、恐嚇、騷擾對方，吸引日均4000多人觀看，更獲得打賞近20萬元（人民幣．下同），扣除平台分紅後獲利近10萬元。 當地警方星期二（16日）透露，王男已因涉嫌尋釁滋事罪被捕，違法所得近10萬元被收繳。

王姓男子在直播時打電話恐嚇、騷擾、辱罵200餘人。（澎湃新聞）

德清網警今年1月發現當地王姓男子在「快手」平台開設的網絡直播間異常火爆，他常深夜上線，在直播中要求網民提供他人的電話號碼及私隱資料，並根據網民要求編造情節，以打電話的形式騷擾他人，還稱自己是在「主持正義」。

警方透露，在一段直播影片中，王男透過電話恐嚇對方「弄死你」，稱要為其送花圈。另一段影片中，他則播放一段槍聲，號稱要用槍教訓對方，但整場直播都只是他一個人的表演。

警方指出，王男的直播吸引日均4000多人圍觀，其帳號被逾10萬人追蹤，獲得打賞近20萬元，經平台分紅後個人獲利近10萬元。近2個月內，被他透過直播打電話辱罵、恐嚇、騷擾、戲耍的受害者超過200人，遍佈多個省份，造成極其惡劣的社會影響。

警方指，依《刑法》規定，王男被以尋釁滋事罪定罪處罰。警員還赴浙江安吉、鎮海，安徽寧國等地，抓獲多名向王某東提供他人私隱資料的人士，其中3人涉嫌尋釁滋事罪被刑拘，20多人被治安處罰。

（澎湃新聞）