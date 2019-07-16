色情網站「草榴社區」4名成員被公訴　涉成立分享團傳播不雅照片

內地著名色情網站「草榴社區」，4名用户成立「分享團」傳播不雅照片，涉非法利用信息網絡、製作、傳播淫穢物品，被官方提出公訴，目前已進入量刑階段。

2018年10月，警方展開搜捕行動，成功將4人在黑龍江省、河南省和廣西省拘捕。（網上圖片）

官方通報，黑龍江省警方調查取證時，發現「草榴社區」網站上用以分享色情照片的「達蓋爾的旗幟」版塊下，有不少帖文以「CL分享團」（CL，即草榴的拼音caoliu的首字母）作為標題前綴，點擊入內後都是色情照片。拍攝者為證明自己是原創自拍，都會在最初4張照片做特定手勢，並加上一個狼頭的標誌（即「CL分享團」的標誌）。

警方調查發現，「CL分享團」共有至少4名骨幹管理成員，IP地址都在黑龍江省。該團隊經營6個微信公眾號，但是從不在內發表色情內容。網民關注這些公眾號後，會被引導入投稿郵箱和管理員建立的QQ羣內。

「投稿」色情照片成為會員

剛剛進羣的網民被稱為「遊客」，他們向指定郵箱「投稿」原創色情照片，並經由管理員進行審核、製作、加蓋「達蓋爾的旗幟」水印和一個狼頭的標誌，註明「CL分享團」後，在草榴社區發帖，遊客就可以變成「會員」，可以在線上看到更多色情圖片視頻，還可以參與「CL分享團」組織的線下色情活動。

如果不發自拍照片，就要用120元（人民幣，下同）從管理員手中購買「邀請碼」，才能享受到會員的「待遇」。警方指，四名管理員販賣「邀請碼」獲利達40餘萬。

涉案女疑犯會發布自己的色情自拍圖片，活躍「氣氛」。（網上圖片）

女疑犯自拍不雅照片活躍「氣氛」

警方經調查後發現，「CL分享團」的4名骨幹管理成員建立10個QQ羣內，「遊客」2萬多人，核心會員2300多人，通過分享團發出的原創色情網帖超過3000個，圖片5萬餘張，回覆超過50萬，瀏覽量超千萬。

2018年10月，警方展開搜捕行動，成功將4人在黑龍江省、河南省和廣西省拘捕，當中涉及一名女性。他們的分工明確，有人負責投稿、發帖，有人負責審核，有人負責微信公眾號的運營維護。涉案女疑犯則會發布自己的色情自拍圖片，活躍「氣氛」。

4名疑犯因非法利用信息網絡、製作、傳播淫穢物品，被官方提起公訴，目前已經進入量刑階段。