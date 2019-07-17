四川女子冒用姐姐身份結婚四次　警察上門前夫才知娶的是妹妹

要不是民警上門調查身份信息，四川的羅某至今都不知道與他朝夕相處、同牀共枕的妻子「朱某菊」，真實身份原來是「朱某菊」的妹妹朱某萍。而朱某萍竟然冒充姐姐結了四次婚都沒人發現！

朱某萍結婚時尚未成年，因此冒用姐姐的身份證。（視覺中國）

今年5月，四川什邡市公安局在人像比對核查工作過程中，發現當地1973年出生的朱某萍的身份證照片，竟與1971年出生的朱某菊的身份證照片非常相似，連頸部的肉贅、痣都是在同一個位置。警方發現朱某萍、朱某菊的照片為同一人。

經調查發現，世上的確存在朱某菊、朱某萍兩姊妹，姐姐朱某菊大概在10多歲時到外地務工，不久便與什邡的家人失去聯繫。朱某菊後來在山東省結婚生子並在山東省辦理了身份證，擁有了合法身份。

而妹妹朱某萍為甚麼要冒充姐姐呢？原來父母在朱某萍未及法定結婚年齡時就將她嫁給一名男子，當時朱某萍唯有冒充姐姐朱某菊的身份結婚，並從此以朱某菊的身份生活。

離奇的是，朱某萍共結婚四次，四名男子都一直不知道她的真實身份。直至本年6月，朱某萍與第四任丈夫羅某離婚，民警其後上門調查朱某萍的身份，羅某才知悉自己娶的不是「朱某菊」，而是其妹妹朱某萍。

（《成都商報》）