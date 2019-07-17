未婚生育嫌累贅　浙狠父將男嬰丟入江訛稱受驚跣手　警揭故意謀殺

在浙江嵊州，一名袁姓男子近日報案稱，其友人在橋上因受到驚嚇，不慎將自己懷中嬰兒跌入江中。當地警方隨即出動200多人進行搜救，卻未能尋獲男嬰下落。 令人意外的是，經警方調查後，竟揭發嬰兒的父親金男實則是故意謀殺親兒，再訛稱失手以逃脱追責。

當地警方隨即出動200多人進行搜救。（網上圖片）

綜合內媒報道，案發在13日晚上，當地警方接報後已組織公安民警、救援力量逾200人開展救援，目前仍未發現男嬰下落。在施救的同時，民警進行初步現場調查，認為嬰兒父親有故意殺人嫌疑，遂將金男和袁男一同帶回派出所做進一步調查。

經訊問，金男交代了其故意殺人的起因及過程。他供述稱，自己與女友未婚生育，於今年6月誕下一名男嬰，女方在男嬰滿月後將其交給男方照看。金男考慮與女友感情不和，認為男嬰會成為其日後生活的累贅，於是將其帶至長安橋上丟入江中。

據悉，警方已對金男採取刑事拘留，並繼續組織多支救援隊全力搜尋男嬰下落，案件仍在偵辦中。

救援隊仍未能尋獲男嬰下落。（網上圖片）

事件曝光後，不少網民認為金男枉為人父，斥責其謀殺親兒的行為是禽獸不如。「虎毒不食子，你的心不如禽獸！」「兩個不負責任的人做的孽。」「真正的父親會以孩子為第一位又怎麼會因為驚嚇扔掉孩子。」「簡直侮辱了『父親 』這個稱謂！」

（綜合報道）