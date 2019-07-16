海歸男「啃老」逾10年還揚言殺父　父怒砸其家：寧願找個義子

江蘇南京一名34歲王姓男子，10幾年前被家人送到英國留學，回國後父親花費幾百萬元為其購買樓房、車輛，但他卻拒絕找工作，一直在家「啃老」，父子兩人常為此發生爭吵。 由於看不慣兒子在家遊手好閒，王男父親日前賣掉自己當初為兒子買的車輛，豈料王男得知後一怒之下將父親名下的車輛砸毀。王父怒火中燒，跑到王男家中打砸，又被王男威脅「砍死你」，最終警方將兩人帶走調解。

王男得知家中被父親打砸後，揚言砍死父親。（影片截圖）

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南京特警星期日（14日）凌晨4點半左右接到報案，稱一名34歲王姓男子要持刀砍父。特警到場發現，60多歲的王男父親將家中砸得一片狼藉。

王父告訴警員，自己是做生意的，家庭條件還算不錯，10幾年前他送兒子到英國留學，本以為孩子留學回國後可以找份工作安心過日子，讓他想不到的是，兒子一直沒有找工作，整天遊手好閒，父子兩人為此經常爭吵，有時兒子甚至會暴力相向。

王父説，他這10幾年來在兒子身上花了數百萬元，這套房子正是他出錢買的，登記在兒子名下，兒子的車也是他花錢買的。由於他看不慣兒子整天不工作，日前將兒子的車賣掉，沒想到兒子一怒之下把他的車也砸毀。

王父怒火中燒，跑到王男家中打砸，王男得知此事後，揚言要砸父親的家來報復，更要砍死父親，王母聽聞後選擇報案。王父向警方表示，他對兒子已失望透頂，現在他甚至想認一個乾兒子，「我想找個有出息的年輕人，認作義子。」

據悉，特警聯合警員將父子兩人帶到派出所作進一步處理，最終警員對父子倆進行調解。

（現代快報）