【大唔透】不滿妻子偏心1歲兒　浙江漢從5樓跳下摔傷再投河自殺

浙江温嶺一名男子因不滿妻子只寵愛1歲兒子，醋意大發之下竟從家中的5樓陽台跳下，摔傷後又投河自殺，所幸最終性命無礙。

男子被送往醫院治療。（網上圖片）

事件發生於7月13日深夜，温嶺一名女子向警方報案，稱其與喝醉後的丈夫吵鬧，他一氣之下從家中的5樓陽台跳下，掉到3樓陽台上摔傷；之後又跑出去，聲稱要跳河自殺。

該女子表示，丈夫名叫李林（化名），跟她都只有20多歲，從四川來到温嶺打工，兩人育有一名剛滿1歲的兒子。但兩人生下兒子後，李林覺得妻子偏心1歲兒子，眼中沒有他。

當日，李妻有事外出，晚上回家後發現李林完全沒有照顧兒子，其身上全是排泄物，兩人因而發生爭吵。李林聲言：「既然你現在有我沒我無所謂，我死給你看！」之後便從5樓陽台跳下。

墮3樓陽台受傷 爬起再投河自殺

李妻當場大吃一驚，所幸李林命大，被4樓的雨棚擋住，摔在3樓的陽台，只是腿部擦傷。然而，他竟嘗試再次自殺，爬起來，跛著腿，向妻子揚言「我死給你看，我要去跳河」，再到附近的河塘跳河輕生。

警方接報後展開搜索，成功在附近的河塘發現李林的身影，赤膊的他當時躺在水上，渾身酒氣，神志不清。幸好水並不深，才沒有搞出人命。救護人員經檢查確認李林沒有生命危險後，將他送往醫院進一步治療。

網民熱議：

「這孩子自己還沒長大，就做爸爸了，哎！」

「奇人奇事。」

「這簡直是個長不大的孩子！」

「5樓跳下還能跑去河邊？超人呀。」

「大兒子吃小兒子醋。」