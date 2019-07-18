【惡意報復】不滿民宿老闆拒退訂　住客浪費數十噸水拆毀百套牙刷

近日在四川成都，民宿老闆陳陽（化名）爆料稱，其民宿遭到一名女住客報復。由於該女子入住後要中途退房被拒，二人發生糾紛。在其退房後，陳陽發現房內大量物品被損壞，水龍頭、花灑頭一直開著，冷氣也開著，導致水電欠費。惟女住客事後表示，沒有人要求她不能使用房間內的水電，堅稱自己沒有錯。

涉事房客微信的資料遭民宿老闆曝光，顯示其來自海南三亞。（網上圖片）

陳陽介紹説，一位名叫王可（化名）的房客，在某民宿平台上預定了7月8日至7月11日的房間。陳陽在9日詢問王可是否續訂，當時對方同意續訂，並通過微信直接轉賬的方式向陳陽支付了後續5天的房費，一共1440元（人民幣，下同）。

但到了12日，王可稱自己在成都事情已經處理完畢，要求全額退還後4天的房費。陳陽則認為，根據此前民宿平台的規定，如果未能在前7天取消預定，未住宿天數的房費將不予退還。但王可表示，自己並非通過平台續訂，而是通過微信聯繫並轉賬的，因此不需要遵守平台的約束。陳陽拒絕退款，王可隨即在微信好友上將其刪除。

直到16日中午王可退房，清潔工進入房間打掃看到了驚人一幕。據陳陽描述，「鑰匙孔被膠水堵住，幾百隻牙刷全部撕開，一箱餐巾紙全部被水泡，所有新換的沐浴洗液產品全部被倒空丟進垃圾桶……」

民宿老闆指控房客毀壞房間物品。（影片截圖）

據陳陽透露，因為民宿空間較小，很多新的生活用品會堆在一個房間內，方便給下一個客人用，卻沒想到全被浪費了。據他統計，損毀物品的價值約在800元左右。同時令陳陽格外生氣的是，由於房間內連續幾天水電空調24小時不間斷使用，水龍頭花灑大開，導致水電欠費，物業統計至少流掉了幾十噸水。

事後陳陽以短訊方式與王可溝通，要求對方處理負責，否則會聯繫警察。但王可卻表示不怕到警局見面，又否認自己損壞房間內的物品，堅拒賠償，還説陳陽的民宿收黑心租。

涉事房客堅拒賠償，反罵民宿老闆收黑心租。（網上圖片）

事件在網上曝光後引起熱議，王可回應傳媒採訪時再次堅稱自己沒有做錯，「房間內並沒有提示説我不能用裏面的水電，我不覺得自己做錯了，住酒店民宿每天用多少電是有法律規定？」她還表示，陳陽向她承諾過可以退房租，但暫未出示相關證據。

有內地律師評論此事時認為，如果房客稱雙方有過約定，那麼需要房客進行舉證，如果約定不明的情況下，那就應該按照行業規則或是交易習慣來解決。至於房客是否惡意浪費水電，律師指法律上對此並無明文規定，只是一個道德層面的問題，而損毀財物則明確構成了民事侵權，認為房東可以向侵權方索取照價賠。

（荔枝新聞）