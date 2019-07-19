江蘇九旬老人被列為涉黑疑犯惹議　警方：霸佔集體房屋且多次辱警

江蘇邳州一則警方懸賞通報近日在網上熱傳，通告上徵集三名疑犯違法犯罪線索，其中一對夫妻分別為91歲和81歲，懸賞金高達一萬元（人民幣，下同）。這則通報引發網民熱議，有人戲稱這是「史上最老的疑犯」。

邳州市公安局掃黑辦通告。（網上圖片）

綜合內媒報道，邳州市公安局掃黑辦於本月5日發布懸賞通告稱，公安局經偵查，抓獲疑犯范沛榮、陳迎先、陳廣禮三人（陳廣禮是陳迎先和范沛榮夫妻的兒子），向社會各界公開收集三人違法犯罪線索。通報還寫明，將對對舉報有價值的違法犯罪線索，給予人民幣1千元至1萬元的獎勵。

該通報在網上流傳後，因涉事夫妻均屬耄耋老人，年事已高，外界好奇二人是如何實施犯罪。有網民甚至懷疑，以上三人是因為上訪被刑拘。

對此，當地警方曾回應稱，三人因涉嫌尋釁滋事罪被刑拘，並非由上訪引起。警方又強調違法犯罪和年齡大小沒有任何的關係，「不能說你年齡大了就不能違法犯罪，不能說他年齡大了他違法犯罪了，我們公安機關就不能對他採取措施，這是錯誤的。」

案疑犯范沛榮（左）和陳迎先（右）分別年屆81歲和91歲高齡。（網上圖片）

至19日，邳州市公安局官方微博再次發布通報解釋案情。通報稱，陳廣禮指使父母陳迎先，范沛榮，長期無故霸佔村集體房屋拒不退出，並在公安機關根據舉報依法調查期間，多次到派出所對調查民警辱駡、阻撓調查，造成較壞社會影響。因涉嫌尋釁滋事罪，陳廣禮被公安機關依法刑事拘留，陳迎先、范沛榮被取保候審。

對於警方的指控，涉案夫婦的另一名兒子陳京理表示，陳家的一部分地幾年前被佔用修了馬路，父母不服，多次去鎮政府吵過，但他不確定父母是否有辱罵員警。陳京理還說，其父母曾住進一個村部，「他們認為有損壞公物，派出所就把我爸爸抓進去了。我媽氣不過，也到當地派出所去討說法，可能說過髒話，結果被抓了。」

當事人范沛榮則表示，她和丈夫曾被抓進去兩天一夜，可能因為年齡和身體問題，派出所其後將他們放出來，但他們仍然擔心未被釋放的兒子陳廣禮。

（綜合報道）