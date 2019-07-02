浙江5旬漢深夜遭派出所傳喚後死亡　6協警涉玩忽職守被查

內蒙古近日發生一起男子在派出所離奇死亡事件後，引起輿論關注。內媒《澎湃新聞》周二（2日）再揭露一起相似案件。 在浙江寧波，一名年過5旬俞姓的男子今年4月因酒後與社區保安發生爭執，深夜被傳喚至該市公安局鄞州分局鐘公廟派出所，6小時後卻因為心功能障礙死亡。

警方指死者「情緒激動將門撞壞」

報道稱，事發當晚（4月19日），俞男妻子就在派出所，並於翌日（4月20日）凌晨1時與矛盾對方達成了調解協定。俞妻本以為這只是一起普通的民事糾紛，達成諒解後便能接丈夫回家，但卻被派出所民警告知，俞男在候問室情緒激動，且將門撞壞。

俞妻其後向派出所民警要求探視、安撫醉酒的丈夫，卻屢遭拒絕。俞妻稱，陪同處理此事的朋友告訴她，「當夜值班的派出所領導指示，要把俞男留下來醒酒。」

俞妻只好回家等候丈夫消息，卻在晚些時候被告知丈夫已經死亡。屍檢報告顯示，俞男是因自身冠狀動脈粥樣硬化、心肌橋合併心臟肥大，在醉酒、頭部損傷及人為控制等因素作用下促發心功能障礙死亡。

司法鑒定科學研究院出具的屍檢報告。（澎湃新聞）

家屬質疑警方處置耽誤救治

屍檢報告同時記載了4月20日淩晨俞男最後的生命軌跡：進入候問室後，因俞男有酒後吵鬧及以頭、肩等部撞擊候問室門玻璃10多次等行為，看管人員曾使用約束帶對其進行約束。其間，俞男曾提出頭部不舒服，要求去醫院診治。

淩晨2時10分許至2時30分間，俞男又多次提出頭部難受以及患有心臟病，要求去醫院診治。之後，俞男稱要咬舌頭，並伸出舌頭作咬舌狀，看管人員見狀上前制止，摁住了他的頭部及四肢，並往其嘴裏塞入一塊毛巾。

幾分鐘後，俞男的身體出現異常情況，經派出所民警及之後到達的120急救人員現場急救後送往鄞州第二醫院搶救，終因搶救無效於淩晨3時41分宣布死亡。

但俞妻質疑，派出所在履行職務時存在行為不當，促發了俞男的病發。她認為，俞男被「約束」後曾多次提出頭部不適要求就醫，卻均被拒絕，警方的處置方式耽誤了救治。

派出所6名協警涉嫌玩忽職守

俞男去世後，家屬堅持要求派出所公開當晚候問室內的監控錄影，但未果。4月20日，考慮到案發地為派出所的特殊性，在鄞州區政法委牽頭下，鄞州區監察委開始介入事件調查。

據悉，調查人員已調取監控錄像並查看，排除了警方毆打俞男的可能性。但為制止俞男咬舌自殘等過激言行，除口頭規勸之外，派出所人員採取了「控制」措施，其中存在一些肢體接觸。但負責調查的監察委官員強調，派出所人員的行為不是毆打而是控制，並表示將認真調查公安機關所為與俞男死亡的關係。

至7月2日，鄞州區監察委稱，經初步調查，鐘公廟派出所6名協警涉嫌玩忽職守罪，已於6月27日下午將有關材料移交鄞州區檢察院。

（澎湃新聞）