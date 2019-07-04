內蒙農民工派出所撞牆死　3警涉玩忽職守罪被立案偵查

內蒙古一名農民工張關利5月30日被巴彥淖爾市五原縣西環派出所警方拘留，後在派出所離奇死亡。其家人認為，警方對於張關利死亡負有責任。警方卻說，張關利是在派出所時要求抽煙被拒，才撞牆而死。 及至周三（3日）晚上，內媒記者從「西環派出所發生非正常死亡案件新聞發布會」上獲悉，西環派出所1名幹警和2名輔警涉嫌玩忽職守罪被立案偵查，派出所所長被停職。

新聞發布會現場。（新京報）

近日，一張母子街頭舉牌討公道的圖片在網上熱傳。據牌子內容顯示，其丈夫張關利5月30日討要工資時，被內蒙古自治區巴彥淖爾市五原縣西環派出所拘留，在派出所死亡。

內媒就此採訪五原縣警方，被告知張關利是喝醉酒以後鬧事，被警方傳喚問話，並非拘留；派出所方面還說，張「醉酒失控」，用頭撞牆，導致死亡。公安局工作人員解釋稱，張關利和工地上其他人關係不好，事發當天去討要工資，他喝了酒「才發生了後來的事」。

7月3日，張關利家屬拿到他的屍檢報告，報告顯示張關利在醉酒的狀態下，用頭部撞擊牆體，致使頸髓損傷，終因急性呼吸循環衰竭而死，冠心病促進了死亡的進程。

張關利的妻子和孩子上街「要公道」，此照片在網上被大量轉發。（網絡圖片）

發布會上，五原縣公安局政委聶志榮表示，公安局黨委對西環派出所所長予以停職，對代班教導員予以禁閉，對3名工作人員予以停止執行公務配合調查。同時，五原縣公安局開展了提升執法能力的培訓，並對全縣辦案場所進行安全隱患排查整改。

五原縣檢察院檢察長蘇虎稱，5月30日，西環派出所發生非正常死亡事件後，縣檢察院就公安幹警是否存在瀆職行為進行調查取證，7月3日上午，五原縣檢察院收到了重要的書證（屍檢報告），依據查處情況，依法決定對五原縣公安局王姓幹警、劉姓和趙姓協警3人，以涉嫌玩忽職守罪立案偵查。

（新京報）