【終極百厭星】浙江13歲少年偷揸飛機撞護欄　竟純靠觀察自學成才

浙江湖州一名13歲少年日前竟趁凌晨無人之際，偷偷駕駛停放在太湖邊臨時機庫的兩架小型水上飛機。雖然未有起飛，但仍使其中一個水上飛機撞到護欄受損。

據瞭解，涉事少年是自學成才，在沒人教導的情況下，純粹靠觀察就能駕駛水上飛機。

少年趁凌晨無人之際偷偷駕駛飛機。（影片截圖）

事發星期一（15日）上午，警方接獲報案稱停放在太湖邊的兩架小型水上飛機被人擅自駕駛。該水上飛機基地位於南太湖邊的一個開放式停車場，工作人員當天發現臨時機庫的布簾被拉開，兩架飛機停在機庫外，其中一架更撞在停車場護欄上。工作人員回憶，此前有一名少年長時間在旁觀看維修飛機。

少年撞了一架飛機後，再去駕駛另一架飛機。（影片截圖）

警方翻查閉路電視畫面，果然是該名少年淩晨趁無人時偷偷駕駛飛機。少年駕駛電單車來到停車場，拉開機庫門口的布簾後，將其中一架飛機半拉半推拖到室外。由於是開放式機艙，少年輕易入內並駕駛滑行一小段，未料在轉彎時意外撞到護欄。少年沒有受傷，但顯然意猶未盡，遂將另一架飛機拖出來，在停車場空地滑行兩三圈後才登車離開。

被撞的飛機有多處受損，損失8000元。（影片截圖）

撞到護欄的飛機有多處受損，損失8000元（人民幣．下同），但少年家庭經濟情況不理想，最後在警方協調下賠償2000元。

此類小型水上飛機操作簡單。（影片截圖）

事後有專家表示，雖然此類小型飛機重量只有450公斤，操作簡單，滑行不需要轉動螺旋槳，但少年能駕駛已是相當厲害，「他一定沒少看工作人員開飛機。」基地負責人則解釋，實際上少年是無法將飛機起飛，因為不但要將速度開到最快，起飛時更要調整機翼角度，要專業機師才能做到。但負責人大讚少年很聰明，很希望今後能到基地培訓，正規學習駕駛飛機。

（都市快報）