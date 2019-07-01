四川景區數百畝荷花被野蠻採摘：遊客強行闖入　兩度報警亦無用

近日，四川瀘縣網絡流傳多張照片，顯示多位遊客從當地一個景區帶走大量荷花，不單荷花田外圍的荷花被摘光，甚至有遊客進入田中採摘。 事發景區的工作人員就指，今年3月25日起已因河道施工閉園，但近期荷花盛開，遊客紛紛強行闖入，並隨意下田採摘荷花，工作人員多次勸阻甚至兩度報警，依然未能阻止遊客進入園區。

雖然今年閉園，還是有不少遊客闖入景區採摘荷花。（紅星新聞）

涉事景區名為四川瀘縣龍橋文化生態園。工作人員稱，園區有逾370畝荷花田，今年荷花開得不好，卻被摘了不少。景區門口公告顯示，因園區內河道聯通工程施工，造成觀光車道中斷，今年3月25日起暫停營業。然而閉園並未能阻止遊客進入園區，園區周圍的鐵絲網護欄屢遭破壞，成為多個破口供遊客自由出入，園區將破口修理後又會被破壞，同一處破口甚至重複修了5次以上。

工作人員又指，幾日前一名遊客強行破壞圍欄時，工作人員出面阻止卻被推搡，「我們哪敢還手，現在自媒體那麼發達。」直言若還手就會被傳成「景區打人」，只好報警。景區還稱，在閉園後原本安排3名工作人員值班看管，但自6月下旬不得不增派7、8名工作人員，在園區內加強巡邏。

園區：已放棄阻止遊客入園

由於園區內正在施工，且河道等護欄有損壞，加上園區一些木質步道有待維修，存在不少安全隱患。「現在每天來那麼多的遊客，萬一發生安全意外，我們還有麻煩。」工作人員表示，現在已放棄阻止遊客進入園區，因為根本無力阻止，但會提醒他們注意安全。遊客若要下田摘花，他們亦只能勸導，以避免發生激烈衝突。

該工作人員表示，園區曾開園6年，在當地較有名氣，因此每年遊客都比較多。採摘荷花的基本上是外地遊客，當地村民對園區荷花則較為愛護。由於有遊客還會在夜晚到河邊步道散步，工作人員最晚要值班到晚上10點。

（紅星新聞）