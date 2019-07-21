李嘉誠贈上海小學生舞團每人兩萬日元買禮物　他們怎麼花？

早前一班到日本參加舞蹈比賽的上海小學生，在北海道一個機場遇到香港首富李嘉誠。舞蹈團獲對方捐贈200萬人民幣，每名小學生亦獲贈送兩萬日元（約1450港元）購買禮物。 舞蹈團帶隊教師表示，大家決定把獲贈的兩萬日元用來購買禮物，送給敬老院的老人們。

一班到日本參加舞蹈比賽的上海小學生，在機場遇到香港首富李嘉誠。（微博）

舞蹈團帶隊教師趙維表示，李嘉誠基金會和舞蹈團已簽署捐助合同，其中100萬元用作比賽的旅費和開支，另外100萬元用於推行老年人學習舞蹈的公益項目。趙維指，在李嘉誠基金會的資助下，項目將會很快啟動，「上海已進入老齡化社會，所以孩子們希望能為敬老院的老人送去更多的關愛。」

獲贊助100萬推動老年人學習舞蹈項目

趙維稱，除了上述的200萬元以外，李嘉誠還給每名小學生2萬日元用於購買禮物。但舞蹈團的成員和家長們都認為，小孩要懂得感恩，一千多元對他們也不是小數目，「大家決定把這筆錢用來購買禮物，送給敬老院的老人們。」

趙維又道，尊老愛幼是中華民族的優良傳統，孩子們禮讓李嘉誠一行是一件小事，不需要誇大，遇到其他的老人，孩子們也會是一樣的行動。

早前報道，香港首富李嘉誠從李嘉誠慈善基金捐出200萬元予「上海小白鴿舞蹈團」，用以贊助舞蹈團的45位小學生參加日本北海道「國際青少年舞蹈大會」之相關旅費、舞蹈團對是次海外賽事的開支，以及推行老年人學習舞蹈的公益項目。

網民熱議：

有錢任性。

小朋友們與一個爺爺的緣分。

遇見就出200萬。

希望舞蹈團也將資金物盡其用，不負李先生的資助。

請告訴我下一站李嘉誠會到達哪座機場。