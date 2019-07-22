【游泳世錦賽】孫楊奪冠宿敵賀頓拒合影　內地網民：就是輸不起

7月21日晚，在韓國光州進行的2019年游泳世錦賽上，當中國名將孫楊奪得男子400米自由泳冠軍後，澳洲選手賀頓拒絕在頒獎典禮與他同台及合影。 對於賀頓的做法，孫楊在當晚的新聞發布會上稱，頒獎是非常神聖的，即便有千萬個不願意，但站上領獎台的時候，「你可以不尊重我，但是你必須尊重中國」。 內地網民則紛紛表示，賀頓的行為給澳洲丟臉、有辱體育精神，還有人指賀頓「就是輸不起，有本事贏回來啊！」「如果你有不滿，你可以用實力打敗他，否則就不要再吹牛了。」

孫楊奪金領獎時，賀頓目無表情，更刻意跟對方保持距離。（楊宇翹攝）

賀頓拒絕與孫楊同台合影的風波引發熱議，澳洲游泳隊主教練華克倫（Jacco Verhaeren）坦言他對頓做法感到十分驚訝，「沒有人知道他會這麼做，這是他的主意。」澳洲反興奮劑機構前行政總裁甚至認為，賀頓應該受到重罰。英國《每日郵報》則認為，賀頓的行為「十分粗魯」。

游泳網站《SwimSwam》的報道則留意到頒獎時，賀頓曾鼓動奪得第三名的意大利選手迪堤（Gabriele Detti）一起拒絕站在領獎台上，但迪堤説：「我為這枚銅牌付出了太多，我想登上領獎台。」

而在內地，網民紛紛批評賀頓做法「展現出一個沒風度、沒禮節、沒水平的形象」，還有不少人戲謔道，「我就喜歡你看不慣我，又打不過我的樣子！」

孫楊今屆在400米賽事表現出色。（楊宇翹攝）

外交部：應按國際體育組織規定處理

對於這次風波，外交部發言人耿爽星期一（22日）在例行記者會上指出，這嚴格來説不算是外交問題，跟外交沒有關係，而孫楊已就這個問題對外做出回應。在體育比賽中，如果出現類似情況，應按國際體育組織相關規定處理。

孫楊此前被指服禁藥

據悉，早在2016年奧運時，賀頓與孫楊在泳池同時練習期間，孫楊被指用水潑向賀頓，賀頓則不予理會，並指「沒有時間理會禁藥騙子」，中國泳迷指賀頓種族歧視，要求他道歉，官媒《環球時報》則對他和澳洲發起批評，但賀頓不予理會。

有關孫楊被指服用禁藥，澳洲《每日電訊報》本月13日則在網站披露一份由國際泳聯興奮劑檢測與管理機構（IDTM）今年1月作出的報告指，孫楊在一次出其不意的檢測中砸碎血液樣本，但卻因「形式瑕疵」擺脱懲罰。

世界反興奮劑組織（WADA）今年3月向體育仲裁法庭提出上訴，由於孫楊在2014年曾因涉使用興奮劑被停賽3個月，依照規定，若被確認再次使用興奮劑，他將會被終身禁賽。然而，在等待體育仲裁法庭裁決前，孫楊可參加7月21日至28日舉行的國際游泳比賽，引起其他一些運動員不滿。

（綜合報道）