繼網紅咪蒙後　女性話題微信公眾號Hugo疑因「販賣焦慮」遭註銷

今年2月，內地自媒體紅人「咪蒙」旗下公眾號被以「虛假信息、販賣焦慮」等由註銷，引發熱議。 時隔5個月，同樣主打「女性感性向」的微信公眾號「Hugo」亦遭到註銷，不少網民紛紛猜測，Hugo同樣是因為「販賣焦慮」而觸碰了輿論導向的紅線。

網民認為，Hugo的內容與咪蒙同樣存在「販賣焦慮」的問題。（網上圖片）

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據悉，Hugo被「自主註銷」前，追蹤人數達到250萬，一條頭條廣告文章的報價為65萬元人民幣（約合74萬港元），成為繼咪蒙之後消失的又一個大型帳號。此外，Hugo的微博帳號亦顯示「用户不存在」，無法查看內容，官方目前還未説明註銷原因。

對此，不少網民指，Hugo公眾號被註銷的原因或與咪蒙類似，都包括「販賣焦慮」，例如有大量文章談及年輕人不應該結婚生子，或對讀者灌輸「單身的好處」「同齡人壓力」等觀點，但亦有網民指出，Hugo的一些文章是在向女性傳遞自我保護、自立自強的價值觀念。

今年2月，網紅咪蒙（圖）的公眾號被註銷。（網上圖片）

今年2月1日，同樣主打女性話題的「咪蒙」微博被永久關停，微信公眾號停止更新。微博表示，落實對自媒體管理的相關管理要求，嚴厲打擊通過「販賣焦慮」以及其他通過消極低俗內容獲取流量的行為。2月21日，咪蒙公眾號賬號已被官方註銷，後來咪蒙甚至解散相關公司。

（綜合報道）