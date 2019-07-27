台網紅「館長」與大陸拳手網上爆罵戰　徐曉冬代道歉：中間有誤會

言行出位的台灣網紅「館長」陳之漢被多名大陸格鬥拳手約戰，包括MMA重量級冠軍、公安教練吳紫龍。吳紫龍發文怒斥陳之漢是台獨分子，陳之漢立即回擊「你來台灣讓你直的進來，橫的出去」，一時間火藥味甚濃。 與吳紫龍有密切關係的「格鬥狂人」徐曉冬近日就拍片回應此事，代吳紫龍向陳之漢道歉，認為是中間有誤會。

徐曉冬拍片回應陳之漢被不少大陸拳手約戰一事。（影片截圖）

徐曉冬表示，陳之漢的所謂台獨言論實際其非其本意，「很多大陸的那種『傻逼』網友來挑陳之漢，他們就想讓陳之漢當成一個漢奸、賣國賊。」至於另一名以反對台獨之名挑戰陳之漢的大陸格鬥拳手練喻軒，徐曉冬直言此事「不妥」，「從武林上來講，我覺得陳之漢做得沒錯」，二人沒有必要打。

徐曉冬又評價其他揚言要約戰陳之漢的大陸拳手只是「湊熱鬧」，「陳之漢就是一個老老實實的開拳館的」，大陸拳手要不就是被蒙在鼓裏，或是被利用，「要不然就臭狗屎」。徐曉冬稱欣賞陳之漢對於武林的看法，不認為他是台獨分子，更坦言「好羨慕你呀」，沒有被人從外面進到拳館毆打，卻不能還手、被太極好人堵在門口堵足一個月，甚至被網絡上全面封殺。

陳之漢隨後亦拍片回應徐曉冬，直言很感動，拜託大陸的網民不要再攻擊、為難徐曉冬。陳之漢又重申主張的主場是不獨不統，希望台灣維持現狀，並認為徐曉冬的武林打假應該在大陸是英雄，卻被打成「狗熊」，「這就是兩岸不同的地方。」

（綜合報道）