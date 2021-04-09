福建一洗浴中心登記地址竟在公安局廁所　官方回應：躺著中槍

撰文： 崔德興 最後更新日期： 2021-04-09 17:55

網傳福建省晉江市一間洗浴中心的營業執照，竟顯示其經營地址位於為晉江市公安局廁所，引起不少討論。 對此，官方回應道，涉事公司利用自助服務提交虛假註冊信息，而該洗浴中心實際上並不存在，公安局是「躺著中槍」。

網傳一張營業執照，經營場所竟是「福建省晉江市和平中路1號晉江市公安局廁所」。（微博）

內地網絡早前流傳一張登記名稱為「晉江市青陽卓江山洗浴服務中心」的營業執照在網絡上流傳，其經營場所竟是「福建省晉江市和平中路1號晉江市公安局廁所」。掃描網傳營業執照上的二維碼，進入國家企業信用信息公示系統後發現，系統所顯示的內容與網傳營業執照亦一致。

據內媒報道，晉江市和平中路1號確為市公安局所在地，然而在現場及其周圍一帶並未發現「晉江市青陽卓江山洗浴服務中心」，附近居民亦表示未曾聽說。

利用自助功能 提交虛假材料騙取註冊登記

為何「晉江市公安局廁所」的地址可以通過審批？公安局廁所又為何會成為洗浴中心？晉江市市場監督管理局相關負責人稱，該局於去年推廣智能化登記系統，個體工商戶只要通過微信公眾號申報，錄入身份證、手機號等信息，由系統自動審查、核准，直接反饋結果，24小時後就可到自助打照機打印營業執照。

晉江市市場監督管理局續指，網絡上這張營業執照正是該公司負責人卓某通過微信公眾號申報，並用於網店經營。其行為構成提交虛假材料騙取註冊登記，目前正在立案調查中。晉江市公安局則表示，他們是「躺著中槍」。