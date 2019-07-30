【1張機票飛4次？】航班12小時兩度往返京滬　東航：受雷雨影響

「上海—北京—上海—北京—上海」，為甚麼買一張機票就可以飛四次？ 近日有內地網民爆料，東航MU5331航班在7月29日凌晨從上海虹橋機場起飛，惟即將抵達北京首都國際機場時，卻因天氣原因，折返上海浦東機場。 雖然當日中午再安排補班航班出發，但其後在即將抵達北京機場時，又因同樣原因，折返上海虹橋機場，即回到原點。而這段「奇妙旅程」費時約12小時。

根據飛行軌跡顯示，東航航班MU5331及其補班航班MU533Y從上海出發，但都在即將抵達北京時，又折返上海。（網上圖片）

綜合內媒報道，東航MU5331航班原計劃於28日晚21時從上海虹橋機場起飛，但實際起飛時間為29日凌晨2時11分。據當時的實時飛行軌跡，MU5331航班在天津附近折返上海，並於29日4時59分備降上海浦東機場。

29日上午11時14分，MU5331航班的補班航班MU533Y從上海浦東機場起飛。但實時飛行軌跡顯示，補班航班在山東境內旋轉多圈後折返上海，並於下午14時26分備降上海虹橋機場。有乘客稱，擔心耽誤接下來的行程，已改乘高鐵。

就上述情況，東航29日回應稱，28日晚以來，北京及周邊出現大面積雷雨天氣，部分航班運行受到較大影響。公司動態調整航班計劃，確保安全運行。

事件曝光後，不少網民稱MU5331航班是「史上最慘航班」，又指這算得上是「一張機票飛4次」。也有人對航班的旅客表示同情稱，「心疼機上乘客」。

（紅星新聞、新京報）