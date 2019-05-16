【自私】女逛免稅店誤機　母坐艙門前阻客機起飛致航班延誤30分鐘

周三（15日）淩晨，春秋航空從泰國飛往上海的飛機上，一名女乘客意圖阻止乘務長關閉艙門，原因是其女兒在地面免稅店購物，沒有趕上航班。該名女乘客情緒激動，一直坐在機艙位置稱自己身體不舒服，不肯讓飛機按時起飛，最終導致航班延誤超過30分鐘。

事發時，涉事女乘客一直坐在機艙門外聲稱自己身體不舒服。（網絡圖片）

綜合內媒報道，事發在15日曼谷到上海的9C8892次航班上，航班計劃淩晨3:30從曼谷機場出發，上午8:40抵達上海浦東。不過，根據資料顯示，該航班的實際起飛時間為4:06，比原計劃起飛時間延遲了36分鐘，進而導致實際到達時間也往後順延。

據悉，該航班原計劃搭載162位乘客，但其中1位乘客在規定時間未抵達登機口。春秋航空事後回應稱，當時地面服務人員撥打改名旅客預留手機號碼也無法取得聯繫，因此做減客處理。但是其同行旅客情緒激動，意圖阻止關閉艙門。

據悉，涉事的兩名乘客是母女關係，當時該名母親曾向乘務員提出要投訴泰國地面值機人員，誤機原因是「女兒因在地面免稅店購物錯過登機時間」。而從其他乘客在現場拍攝的影片看到，飛機上乘客已經幾乎坐滿，空乘人員一直和乘客進行溝通，可以聽到空乘人員說，「要過去確認行李對不對，那個阿姨說她人不舒服，需要她女兒確認。」

經過勸阻，該名母親最終表示自願終止行程，並得到了機組同意。春秋航空稱，由於涉事女乘客聲稱其誤機的女兒已報警，並告知泰國機場警方有隨身行李在飛機上，同時還有2件托運行李。機組根據安全規定，對該旅客的托運行李進行卸載，並按規定進行了清艙。

春秋航空相關負責人還表示，行程中，同機其他旅客對該旅客不文明行為紛紛表示不滿。同時提醒旅客，請務必根據登機牌提示的登機時間，提前20分鐘抵達登機口，以免誤機。

（北京時間、南方都市報）