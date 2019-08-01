河北女大生校內被猥褻　巴基斯坦籍留學生被行拘及遣送出境

河北一間高校驚傳有外國留學生猥褻女學生，受害人獨自在晚上讀書時，被一名巴基斯坦籍留學生藉故詢問問題，其後就遭熊抱、強吻及胸襲。 邯鄲警方在星期四（1日）通報證實，涉事留學生在被行政拘留10日處罰後，目前已經被遣送出境。

涉事高校為河北工程大學，該校校園自媒體帳號收到女學生的投稿，控訴遭巴基斯坦籍留學生猥褻。事發在星期三（7月31日），據受害人自述，當時她正在走廊為考研複習，現場只有她與該名巴基斯坦籍留學生兩人，「一開始都各不打擾，後來他問我一句中文句怎麼翻譯成英文，我給他説了，他又問了我很多問題，然後我們聊起來了」。

受害人講述事發經過。（微博）

受害人其後表示肚餓要離開，未料該名巴基斯坦籍留學生竟以拍照留念為由趁機性騷擾，「我拍的時間我們的距離挺正常的，然後後來他拍的時候，他摟住我了，還舌吻我，還摸我胸」。

據邯鄲公安局的警情通報，當天晚上7時許接獲河北工程大學學生王某報案，稱被一名外籍留學生猥褻。警方接報後立即展開調查，在外事部門及翻譯人員的配合下，依法詢問涉事留學生陶文（化名）及調查現場閉路電視畫面。警方證實，在傍晚5時30分許，陶文利用在走廊與王某拍照合影時機，對王某實施猥褻行為。陶文事後被警方依法作出行政拘留10日處罰，並遣送出境。

校方亦在星期四（1日）通報事件，宣佈給予該留學生開除學籍處理。

（新京報）