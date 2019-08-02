【水都冇得飲】山東鄉村長年無自來水　村民靠打井或凌晨排隊取水

山東電視台日前在節目《問政山東》中，向水利廳提出多個水利領域的問題，其中有鄉鎮雖然十多年前已有自來水管道，但家家戶戶至今仍要在水井取水，村民甚至要凌晨4時就要去水站排隊領取經過濾的食水。

在臨沂市蒙陰縣舊寨鄉龔家莊子村，當地十多年前就鋪好自來水管道，但通水一段時間後就停水，村民如今只能飲用水質有問題的井水；在蓬萊市大辛店鎮，村民為能有「放心水」，情願凌晨4時到水站排隊，領取經過濾過的食水。

有鋪設水管卻無自來水，村民只能排隊取水。（齊魯網）

對此，水利廳廳長劉中會坦言很不是滋味及慚愧，「現在好多群眾還喝不上水，確實不應該。」劉中會表示，解決飲水安全問題是水利部門的責任，將後迅速趕到現場查看，了解具體原因，即使一時間無法解決，亦會先想辦法讓老百姓能夠喝到放心安全的飲用水。

此外，節目亦提到有多個水庫有問題。例如有水庫附近區域違規建有民房建築，有水庫的洩洪道內長滿數米高的雜草灌木、被泥土堵塞，甚至有水庫管理處門口的橋樑竟是危橋，2016年至今都未有及時維修。劉中會回應指下一步將加大暗訪和巡查力度，及時查找隱患，及早排除。

另一方面，德州樂陵楊安鎮小楊家村及濱州陽信商店鎮的村民，投訴被濫收黃河水費。小楊家村整條村都距離黃河較遠，用不到黃河水灌溉，村民都是用深水井的地下水，卻仍然要繳納黃河水費，不從則會被從糧食補助中扣除。商店鎮同樣並非所有人都能得到黃河水，但基本上都要按照地畝數繳納水費。

村民一直用水井灌溉，卻仍要繳納黃河水費。（影片截圖）

劉中會解釋，無法使用黃河水灌溉的問題大致有三，一是距離太遠確實沒有用，此情況下是不應該收費，已收的應當予以退回。第二種情況是不能直接澆灌，但能用水泵引水澆灌，第三種就是距離黃河較近，可以直接用淺水井澆灌。劉中會指，第二、第三種情況也都屬於使用黃河水灌溉，都應當按照規定繳納水費，對於水費的問題則會加大配套工程，引水到田間，並增強計量力度，配備計量設施，按方收費。

（山東電視台）