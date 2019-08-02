【整色整水】山東石礦場礦山塗綠漆應對檢查　疑未環評違規開採

在國家環保政策「綠色礦業發展」下，山東新泰有石礦場被發現疑似為應對檢查，竟將整座礦山都塗上綠色油漆，營造錯覺，更涉嫌違規開採。

該石礦場位於新泰市黑石山子村北側，場地周邊的石礦已全部被塗上綠漆。高空航拍畫面顯示，整個石礦場佔地數十畝，一大片因採集石礦而被毀壞的山體，呈現異樣的綠色。

另一方面，雖然石礦場的門前掛有暫停營業的牌子，但經常有貨車駛入，並能明顯聽到機械運作的聲響，在高處俯瞰更會見到一部切割機正在作業，整個山體已經被挖下去近百米。

有貨車司機透露，是在去年為石礦塗上綠漆，目的就是要使外部觀測能顯示綠色，石礦場負責人則強調，採礦、環評手續一應俱全。但負責的泰安市行政審批局負責生態環境的工作人員卻指，石礦場未有環評手續，不能生產的，否則就要罰款。

然而，泰安市生態環境局新泰分局的工作人員，在回復傳媒查詢時出示文件，顯示石礦場已於6月10日取得環評手續，6月21日獲頒發採礦許可證。文件又指，塗上綠漆是為了交接時便於資產區分，被塗上綠漆的都是開採後的剩餘石礦，佔整個礦區很少的一部分。

泰安市生態環境局新泰分局解釋石礦場是獲批開採，石礦塗上綠漆是便於交接時區分資產。（影片截圖）

但文件同時指出，石礦場管理混亂，已要求停產整頓，被塗上綠漆的石礦及及其他露天堆放的建築用花崗巖，限期一個月內全部清理。此外，局方又對此前聲稱石礦場未有環評手續的工作人員進行批評教育。

（綜合報道）