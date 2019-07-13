【真與假】江蘇縣官「最美婚紗照」作品爆紅　被揭14年前竟有雷同

內地官媒《人民日報》早前在官方微信發表一則「暖聞」，指江蘇淮安市盱眙縣有一對新人在拍攝婚紗照時，突然聽到哭聲後隨即毫不猶豫地救起落水的女童，大讚「這張婚紗照，真美！」未料拍攝者縣委宣傳部副部長周海軍事後被揭發，在14年前竟亦發表過類似的新人拍婚紗照救起幼童的新聞圖片。 「最美婚紗照」被質疑是擺拍造假，盱眙縣紀委監委在星期六（13日）表示已介入調查。

官媒以周海軍的照片撰寫「暖聞」報道。（微信）

據瞭解，「最美婚紗照」的拍攝地點位於淮安市盱眙縣迎賓公園，據涉事男女表示，當天實際上並非要拍攝婚紗照，是男方即將要參軍入伍，故希望事前能與女方拍攝一組身穿婚紗的照片留念。攝影師女方的好友孫小姐。

男方指，當時聽到呼救聲後就趕緊跑過來，跳進水裏救起該名女童，並遞給在岸上的女方。

涉事男女講述事發經過。（江蘇新聞廣播）

周海軍則稱，他是應孫小姐臨時邀請拍攝「文明小義工」公益宣傳活動照，「她説拍小義工，就是小孩子在踐行文明，撿撿垃圾，我説這是好事啊，那行啊，到了現場我還根本不知道有一對新人。」周海軍表示，他聽到有女童呼救後立即循聲跑過去，因而目擊到男女救起女童的一幕，「跑的過程中，我就是把這個蹲下來，上去哢哢幾張，這個連拍的過程一共沒有幾分鐘，一共我拍了13張。」

孫女士是女方的好友。（江蘇新聞廣播）

但有網民發現，周海軍在2005年曾經在當地傳媒《京江晚報》發表過類似的新聞，標題為《江蘇一對新人拍攝婚紗照營救落水女孩兒（圖）》。孫女士坦言不知道網上為何會有質疑擺拍的聲音，男女雙方及女童的頭髮明顯已濕透，「小孩哭的鼻涕都下來了，當時你看到小朋友的表情你就完全知道啦。」

周海軍在14年前亦發表過類似的新人拍婚紗照救起幼童的新聞圖片。（澎湃新聞）

面對「最美婚紗照」的擺拍造假質疑，盱眙縣紀委會、監委會在星期六宣佈，針對近日網民質疑「最美婚紗照」是否擺拍一事，涉及盱眙縣委宣傳部常務副部長、網信辦主任周海軍，盱眙縣紀委監委高度重視，已介入調查。

（綜合報道）