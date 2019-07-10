學校建宿舍誤購25噸劣質水泥「一捏就碎」　千名學生被迫睡教室

內媒近日報道，河南省鹿邑縣一所農村學校正在修建學生宿舍，原計劃今年秋季開學投入使用。但該校領導在工程期間發現，用於承重抗震的地梁混凝土沒有正常凝固，始驚覺買到了25噸劣質水泥。 由於工期受到延誤，該校近千名農村寄宿學生今年秋季開學後，恐怕只能暫時擠在教室裏睡覺。

打地基時發現水泥無法凝固

報道稱，位於鹿邑縣觀堂鎮的志成實驗學校是一所民辦學校，設有小學和初中部，學生主要是周邊農村的孩子，其中寄宿生960多名，且有許多是留守兒童。由於原有的學生宿舍住宿條件很差且擁擠，為了改善辦學條件，該校包括借款在內，今年籌資300餘萬元（人民幣，下同），準備建造一棟四層的新宿舍樓。

據悉，工程於今年3月16日動工，原計劃7月15日完工。在3月26日，學校花了9750元從當地一名水泥經銷商張記芳處購買了25噸「海固中聯牌」水泥。次日，施工隊打地基時為宿舍樓預製了用於承重、抗震的地梁。但是3天後，施工隊準備立鋼架、豎梁作業時發現，通常3天就會凝固的地梁混凝土依然稀鬆，施工被迫停止。

學校要僱用工人清除劣質水泥。（網絡圖片）

檢驗報告顯示水泥樣品不合格

及至4月4日，在看到地梁混凝土依舊沒有凝固後，校方懷疑買到了「假水泥」。他們聯繫了經銷商張記芳，對方未能對該批水泥質量給予明確答复。校方於當日下午將水泥樣品送往工程質量檢測公司化驗，樣品顯示水泥抗折強度、抗壓強度均未達標。

校方隨後將經銷商和廠家投訴至鹿邑縣市場監督管理局。該局受理後，對該批次水泥進行抽樣，並派專車將樣品送至安徽亳州產品質量監督檢驗所檢驗。檢驗報告顯示，該水泥樣品顯示抗折強度、抗壓強度等均低於國家標準，結論是樣品不合格。

檢驗報告顯示，該水泥樣品顯示抗折強度、抗壓強度等均低於國家標準，結論是樣品不合格。（網絡圖片）

學校校長張光啟表示，校方發現問題後已僱請工人清除劣質水泥，他指那些水泥塊「單手就能捏碎」，「為了把那些劣質水泥清除乾淨， 後期工人們是用手一塊一塊把水泥摳下來的。」張光啟還說，由於 25噸水泥出問題，該校近千名農村寄宿學生今年秋季只能擠在教室裏睡覺。

據悉，該校已經向廠家索賠，但雙方就賠償方案各持己見。鹿邑縣市場監督管理局前述負責人表示，該局將依據產品質量法作出相關處罰，但只能對經銷商作出處罰，廠家應由其屬地山東省棗莊市的相關部門調查、處理。