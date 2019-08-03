【中國版IG】繼Android商店後　小紅書在內地Apple App Store下架

有中國版Instagram之稱的「小紅書」，早前被發現已在Android商店下架。據內媒周六（3日）報道，小紅書目前在蘋果公司內地App Store也無法搜索下載。

2019年5月，小紅書對外公布用戶量超過2.5億。（網上圖片）

《新浪科技》的報道稱，小紅書近日陸續在各大安卓手機應用商店被下架，已安裝小紅書App的用戶，正常使用不受影響。至8月1日，小紅書在官方微博就「下架」一事作出回應表示，已對站內內容啟動全面排查、整改，深入自查自糾，積極配合有關部門，促進互聯網環境的優化與提升。

事實上，小紅書在月初曾被工信部點名，其在2019年第一季度的電訊服務質量通告中赫然在列，屬於用戶個人資料保護檢查有問題的互聯網企業。小紅書被批評的問題是未經用戶同意收集個人資料，誤導用戶同意收集個人資料。

此外，小紅書在3月亦曾被發現存在代寫「種草」筆記、造假等情況，其「種草」筆記背後已有一條代寫代發、刷數據、提升搜索排名的產業鏈。所謂「種草」，大意是指產品推銷，不少內地民眾購物前都會瀏覽小紅書內的各類網民的分享推薦，「就像給心中種草一樣，看多了就想去『拔草』購買」。

據新華社報道，上海市消保委近日發布的信息顯示，2019年上半年共收到97678件投訴，排名第十的小紅書投訴數量超過1000件。公開資料顯示，自2015年6月至今，小紅書主辦者已收到20條行政處罰。

據悉，小紅書在2013年成立，自稱是「年輕人的生活方式平台和消費決策入口」。2019年5月，小紅書對外公布用戶量超過2.5億，社區每日產生30億次的圖文、短視頻內容曝光，其中70%的曝光出自UGC（用戶生成內容）。

（綜合報道）