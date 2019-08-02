【謀財害命】浙女失蹤26日後尋獲遺體　被男伴推落懸崖再典當金飾

日前在浙江青田，一名來自麗水的40歲女子與一名男子結伴到邱山遊玩，惟女子其後突然失蹤，只有男子獨自下山。當地政府出動近千人上山搜救後，在周四（1日），即女子失蹤的第26日後於一處懸崖下發現其遺體。

綜合內媒報道，遇害女子年逾40歲，近年生意有成，有不少積蓄。該女子去年在微信上認識了一名來自青田的48歲男子。據透露，該男子因為盜竊、搶劫等罪被判囚20多年，前年才從監獄出來。

7月6日上午，二人結伴去邱山遊玩，當天下午，只有男子一人獨自下山。女子失蹤後，男子在接受調查時曾稱，他們是去山上採蘑菇的。但令警方感到蹊蹺的是，現在是夏天，並不是蘑菇生長季，山上並沒有大片蘑菇出現。

在邱山的搜救失蹤女子的救援隊。（網上圖片）

警方其後與當地政府組織搜救隊員上山搜救。但搜救難度很大，邱山海拔最高峰有800多米高，山中植物茂盛，懸崖峭壁，平時人跡罕至，有的瀑布從懸崖落下，高達200米左右，下面有水洞，水深一般5至6米。即使警方派出無人機偵察，因為樹林遮擋視線，仍無法找到目標。

據悉，女子失蹤期間，每天有二三十個救援隊隊員和特警隊員在山上搜尋。除了本地的搜救隊，省內其他地方的民間救援隊也趕來救援。直至8月1日，參加救援的有幾十支隊伍，加上救援民警等力量，大約近千人次。

邱山的植物茂盛，懸崖峭壁，平時人跡罕至。（網上圖片）

而在青田警方展開調查後，發現男子曾在女子失蹤後二次進山。而在搜救過程中，還發現了失蹤女子的錢包和二人上山拎的袋子，錢包裏面有現金。此前據媒體報道，女子所戴的金首飾被發現，已經在當鋪賣掉。但男子一直稱自己不知道女子下落。

經過警方多次追問，男子始承認是他將女子推落懸崖。警方其後組織救援隊在男子所說的懸崖位置索降搜救，最後在懸崖中部，發現了失蹤女子的遺體。目前案件還在調查中。

（綜合報道）