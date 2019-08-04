杭州女深夜歸家遭色狼箍頸脅迫　情急智生一句話成功自救

杭州警方發布消息稱，近日當地一名年輕女子在凌晨時分回家時突遭一名22歲的陌生男子脅迫，為了自救，她假稱願與該男子一同去開房，後在酒店工作人員協助下擺脱該男子。目前，涉案男子已被警方拘捕。

當日凌晨時分，張女在街上遭到陌生男子搭訕。（影片截圖）

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8月1日（上星期四）大約凌晨4時許，心情低落的張姓女子喝了些酒，並在街上遭到陌生男子搭訕。當時張女和男子聊了幾句後便起身回家。路上張女並未注意到該陌生男子一直尾隨在後。

當張女回到家門口正準備上樓時，該男子一把掐住她的脖子，拉扯期間又用布捂著她的嘴以作威脅。由於是凌晨時分，張女見被救的機會不大，又判斷該男子起了色心，便靈機一動，問男子「你要開房間是不是？」隨後，二人即手挽手往附近一家酒店。

到了酒店接待處開房時，張女向酒店工作人員使眼色求救，然而工作人員並未察覺，張女便乾脆跑進接待處求助，指自己並不認識同來的男子，請求協助報警。

男子稱打算搶劫 沒有打算侵犯

此時，該男子正背著張女的手袋，面對酒店工作人員詢問張女姓名的問題，男子一時答不上來，要打開手袋查看張女身份證才答上。男子見狀不妙，便帶著手袋逃走。

警方在當日拘捕涉案男子。該男子表示，他當晚見張女坐在路邊哭，便上前搭訕，其後一路跟著她，並萌生了搶劫的念頭。他自稱並沒有打算侵犯張女，「沒想到她說要去開房，那我想就這樣吧。」

（中國新聞網）