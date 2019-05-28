【本末倒置】抽煙喝酒女性更易被強姦？　安徽中學防性侵教學惹議

香港前保安局局長黎棟國曾稱女性多是酒後被強姦，呼籲女性不要飲酒過量，結果被炮轟是本末倒置。 無獨有偶，安徽銅陵有中學被揭發同樣以「酒後強姦論」來宣傳預防性侵，甚至直指「抽煙飲酒女性更易被強姦」。 銅陵教育局宣傳教育科一名工作人員回應指，此類措辭「肯定不合適」，會作進一步核實。

據網上流傳的銅陵市第十五中學東校區預防性侵教學內容「中小學生如何預防性侵害安全知識」，其中在遭受性侵害的原因方面，內容歸納出有三種，第一是「被害人膽大，使自己陷入危險境地」，第二則是「抽煙喝酒女性更易被強姦」，第三才是常人可以理解的「性教育缺乏」。

安徽銅陵有中學被揭發以「酒後強姦論」來宣傳預防性侵，甚至直指「抽煙飲酒女性更易被強姦」。（微博）

對於第一個原因，文章指從近三年的強姦案可見強姦者與被害人完全是陌生人的情況已不多見，「有的是網聊或一起玩過網絡遊戲，被害人盲目輕信對方，輕易赴約」。

至於第二個原因，文章指「部分被害人存在抽煙、喝酒等不良嗜好，這無疑使被告人（強姦者）更容易將其視為施害對象」。文章更稱，有統計顯示深夜9時至凌晨3時發生的強姦案佔總數60%，「此階段被害人中有一部分性觀念開放，面對陌生男子挑逗，並未第一時間採取保護措施」。文章又提到被害人有「誇張行為」，以致成為受害目標的風險增加。雖然並無解釋所謂的「誇張行為」，但卻指「多起案件被告人供述，看到被害人年輕漂亮、穿着暴露，就起意強姦」。

涉事的銅陵市第十五中學。（網上圖片）

該校石姓執行校長表示，上述的預防性侵教學內容是政教處老師自行在網上查閱相關預防性侵資料編寫而成，並強調「不是直接發給學生的」，是提供給班主任，令其在主題教育活動時為學生普及相關資訊。石校長承認「抽煙喝酒女性更易被強姦」等說法可能措辭不強，但他認為初是孩子成長的關鍵時期，「社會上的誘惑太多了」，教育目的是讓班主任提醒學生不要過早有不良行為，註意自己的言行。

（澎湃新聞）