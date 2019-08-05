重慶漢微信罵人「小三」、「破壞家庭」　構成名譽侵權被罰1000元

在網上罵人要注意！重慶一名男子，早前因為在微信朋友圈中罵人「小三」、「破壞家庭」，構成名譽侵權，被法院判罰1000元（人民幣，下同）。

重慶男在微信朋友圈罵人，被罰款1000元。（視覺中國）

事件發生於今年1月28日晚，家住重慶的皮某在微信個人賬號朋友圈中發表言論，稱微信友人柳某「破壞了別人家庭就該夾起尾巴做人」、「接受了高等教育的人到頭來當小三，真是給你祖宗十八代都蒙羞」、「哪個都沒屏蔽，隨便看，敢做就堵不住讓人說」，並同時配有柳某照片一張。

1月30日，皮某又在其個人賬號朋友圈中發表相關文字，並配上圖片。

公開道歉並賠償1000元「精神損害撫慰金」

同日，柳某委託律師向皮某發出律師信，要求對方刪除針對自己的所有不當言論，並在微信平台公開發佈道歉信息。皮某收到律師信後，刪除自己於1月28日在微信朋友圈發布的內容，但雙方就賠禮道歉、賠償損失等未達成一致意見。因此，柳某訴至重慶合川法院。

合川法院近日經審理認為，皮某出於個人情緒和主觀推斷，擅自在微信平台上公開發布柳某照片，並配上關於柳某隱私及帶有侮辱性的文字，導致柳某名譽受到損害，行為已構成名譽侵權，應當承擔責任。根據其過錯程度，手段、場合、行為方式及造成的後果，判決皮某刪除不當言論，並須於判決生效後3日內，賠償柳某「精神損害撫慰金」1000元，同時在微信朋友圈中發表道歉聲明。