湖南爛賭女扮跳河「自盡」圖假死避債　父母男友配合演戲齊獲刑

近日法院公開的一份裁定書顯示，湖南一名鄧姓女子前年5月假裝跳河「自殺」，以假死逃避近300萬元（人民幣，下同）債務，被識破後因犯詐騙罪獲刑13年。 由於鄧女的父母因事先知悉女兒「假死」計劃並配合辦了一場「葬禮」，而鄧女的男友和情人也曾幫助對方藏匿，最終全部都涉罪獲刑。

鄧女騙取錢財兼沉迷賭博，欠下巨債無力償還。（網上圖片）

欠近300萬元無力償還 跳河「假死」避債

綜合內媒報道，事件追溯到2015年8月，時年23歲的鄧女從某裝飾有限公司離職，但仍謊稱自己是裝飾公司業務經理，有周期短和回報高的裝修項目投資，還謊稱自己經營信用卡代還業務，並以經營這些業務資金短缺為由，陸續從石某等人手中借錢。

至2017年5月17日，鄧女以借錢為名，先後騙取石某等十人共計294萬餘元，並將騙取的大部分錢財用於賭博，還有一部分用來花天酒地和償還舊債。惟伴隨債務愈來愈多，而借錢又愈來愈難，鄧女逐漸意識到這種騙局已難以為繼。

據鄧女事後憶述，她曾在網上看到了通過假死躲避債務的內容，於是決定效仿，並找來父母和男友于某幫忙配合。鄧女與眾人討論後，最終決定採用跳河和土葬的方式來「假死」，然後由父母去相關部門將自己的戶口註銷。

父母配合辦葬禮 男友情人助匿藏

2017年5月18日，鄧女實施「假死」大計，其父母在當晚凌晨時買了一副棺材，在棺材裡放了一個大石頭及衣服、棉絮，假裝鄧女的屍體就在棺材裡。次日早上，鄧女的父母把棺材運回鄉下，與村民及村幹部說自己女兒前一天跳河死了，並給鄧女舉行了「土葬儀式」，造成鄧女死亡並已經被埋葬的假像。

據報道，「假死」的鄧女其後在情人程某幫助下藏匿於某賓館，程某並陸續給她提供6000多元。此外，鄧女男友于某也得知鄧女是假死，並在債主尋找對方時幫其隱瞞，還給了鄧女2000餘元生活費，以方便鄧女藏匿。

但投資人得知鄧女已死的消息後報警，民警當即對此事進行了調查，而鄧女的父母面對民警的詢問一直都在閃躲，令警方覺得很反常，於是加大了審訊力度。鄧女的父母終於頂不住心理壓力，把鄧女「假死賴帳」的事情全盤托出，並供出鄧女藏匿之處。

鄧女因犯詐騙罪被判囚13年。（網上圖片）

涉案人齊齊獲刑

案件偵破後，湖南省永州市冷水灘區人民法院一審審理認為，鄧女以非法佔有為目的，單獨或夥同他人採取虛構事實、隱瞞事實真相的方法，騙取他人財物，數額特別巨大，以犯詐騙罪判處有期徒刑13年，剝奪政治權利2年，並處罰金8萬元。

男友于某因犯包庇罪，判處有期徒刑1年，緩刑2年。情人程某犯窩藏罪，判處有期徒刑6個月，緩刑1年。鄧女父親犯包庇罪，判處有期徒刑10個月，緩刑1年。母親犯窩藏罪，判處有期徒刑6個月，緩刑1年。

一審判決後，鄧女提起上訴。近日，湖南省永州市中級人民法院二審維持原判。

（綜合報道）