【婚戀交友詐騙】統計：騙徒最愛扮軍人或官二代　96.8%網上發生

北京海淀法院在星期二（30）公佈統計數據，2015年至2019年間審理的32宗婚戀交友詐騙案中，高達96.8%以上在網絡發生，並且以騙徒冒充軍人或官二代等身份詐騙佔最多。

據統計，除了一宗是通過在KTV提供性服務結識被害人外，其餘31宗婚戀交友詐騙案，騙徒及被害人都是通過網絡結識，其中涉及婚戀交友網站的有12宗，知名婚戀網站或地方同城交友網站都不例外。此外，雙方以微信的方式，例如「搖一搖」、搜索「附近的人」，以及微信羣結識都佔相當高的比例。

騙徒假扮軍人、特工的比例佔最高。（視覺中國）

統計又顯示，32宗案件中共計有56人被騙，其中更有一名騙徒直至落網共作案多達5宗。56名被害人平均被騙去15.4萬元（人民幣．下同），最小案值為1500元，最大案值超過460萬元。騙徒以男性居多，不少女性被害人事後身心受創，其中6人曾經流產，3人有自殺傾向。法官亦在調研中發現，部分案件的潛在被害人不願意報警、不配合調查。

32宗案件中，有28宗是男子假意與女性被害人建立戀愛關係，繼而借錢詐騙，佔總數87.5%，其餘4宗則有2宗是女子假稱懷孕、生子索要營養費、撫養費，2宗是男子扮作女性假意戀愛向男性被害人索要紅包等。

法官表示，上述32宗婚戀交友詐騙案，騙徒都有虛構自身身份，以軍人、特工的比例最高，其次是官二代且是公司老闆、歸國華僑華人、富二代、公司高管。統計更顯示，騙徒大多普遍學歷較低、外貌條件一般、無正式工作，甚至有的是有犯罪前科或隱瞞已婚，他們在行騙是並非一般人想像般極盡温柔體貼，反而以「高冷」、「霸道」、「神祕」為賣點，且感情發展速度極性，一般一週內並且未見面就已確定關係，一個月內表達結婚意向、有親密接觸，然後就會開始借錢詐騙。

（新京報）