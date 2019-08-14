「大陸人吃不起榨菜」被嘲　涪陵榨菜向台名嘴寄一箱：我們吃得起

東森新聞台8月7日播出的《關鍵時刻》節目中，台灣財經名嘴黃世聰說，大陸涪陵榨菜的股價近期下跌，是因為大陸人現在連榨菜都吃不起，這番話被眾多大陸網友拿來調侃。「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」隨即成為熱搜話題，一度登上微博熱搜排行榜第一名。 事件引發熱議後，重慶烏涪陵榨菜公司除了推出微博網民抽獎送榨菜活動外，更直接向黃世聰寄了一箱榨菜，並強調「關鍵是我們吃得起」。

台灣財經名嘴黃世聰在《關鍵時刻》中說，大陸人現在連榨菜都吃不起。（視頻截圖）

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黃世聰日前上政論節目《關鍵時刻》時，脱口說出大陸人「連榨菜都吃不起」，引起大陸網民熱議。黃世聰事後在Facebook回應「請叫我榨菜哥或榨菜聰」，還表示對大陸網友的攻擊不會封鎖誰，因為這裏「是台灣」。

對此，重慶涪陵榨菜公司除了舉行抽獎活動「回擊」外，近日還在官方微博貼出一張將要寄往台北的包裹照片，上面寫着感謝名嘴榨菜聰「在《關鍵時刻》以如此激揚的情緒推薦了中國已有1000年歷史的榨菜，以幽默、詼諧、自嘲的方式教授了漢語『涪』的讀音，激發中國網友炫fu的聰明才智和熱情」，因此禮尚往來，已經安排寄送一箱榨菜至台北，並強調「我們吃得起，也能讓《關鍵時刻》人人吃得上。」

台灣教授高志斌上節目時說，大陸百姓收入低消費不起茶葉蛋引發調侃。（網上圖片）

2011年亦曾爆出茶葉蛋事件，當時有網民在大陸的社群網站天涯社區發帖，內容指出台灣教授高志斌上節目時說，大陸百姓收入低消費不起茶葉蛋，吃不起冷凍水餃及在深圳火車站吃泡麵而引來五六十人的圍觀等誇張言論，隨後引來眾多大陸網民嘲諷。

（綜合報道）