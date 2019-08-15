【有片】駕勞斯萊斯霸佔醫院應急通道　北京女司機背景不一般？

繼重慶保時捷女車主因交通違法糾紛掌摑男司機後，內地近日再發生豪車糾紛。 近期微博上熱傳一段「女子開勞斯萊斯堵塞婦產醫院門口」的短片，顯示一輛車牌號碼為京A88XXX的白色勞斯萊斯未走社會車輛通道排隊，而是直接駛入急救專用通道。駕車女子與保安發生劇烈爭吵，並堵塞應急通道。事件曝光後，有網民根據勞斯萊斯的車牌，猜測女子身分背景不一般。 涉事女司機周三（14日）晚就事件致歉，稱因衝動犯錯，以後不會再犯。

一輛白色勞斯萊斯私家車在北京婦產醫院外涉嫌堵塞「急救專用道」。（網上圖片）

網上流傳的短片所見，當時女司機的情緒激動，當交警要求她無條件配合時，女子稱「我沒有權利配合你要的」，又質問交警「你動我怎麼了」「你動我？真的你動我今天？」，還聲稱並不會將車駛走，而且自己也沒有駕駛證。

針對有媒體報道稱該女子每次都走應急通道這一說法，北京婦產醫院宣傳辦公室巢主任給予了否認，稱應急通道主要為急診病人等特需病人提供，普通患者都走社會通道。但她表示，也不排除下午工作間隙沒有工作人員時，女子趁機走應急通道的可能性。巢主任還說，短片中的女子不是孕婦，來醫院是掛婦科看病。因為婦科比較敏感，所以不方便透露女子相關資料。

涉事女子的車牌號碼曝光後，引起猜測。（影片截圖）

在事情發酵以後，除了堵塞醫院救護車應急通道的行為備受質疑外，女子駕駛的京A88開頭的白色勞斯萊斯車及車牌號碼也引起網民熱議。網上流傳「京A8車牌代表京城權貴階層的符號」，有網民稱，「基本上，京A80開頭的，是國管局的車；京A81開頭的，是中辦的車；京A82開頭的，是北京市委的；京A88開頭的，是釣魚台、警衛局的」，據此猜測該女子的行為和其個人及家庭背景有關。

另有消息指出，推測單女士當時開的車是勞斯萊斯曜影，內地售價在520萬至620萬元（人民幣，下同）之間，而且光是購置税和消費税就已經高達90萬元左右，一年的商業險大概在11萬元。

據悉，涉事女子姓單，對於輿論質疑，單女士稱，自己家是做個體戶生意的，勞斯萊斯車並非她所有，屬於她的一位朋友。她認為自己的行為給這位車主朋友帶來了很多麻煩，不希望再透露車主朋友的個人資料。單女士又解釋稱，由於過了預約時間，害怕看不上病，就跟着前面的私家車走應急通道，被工作人員攔下後情緒失控。她還說「懇求大家，能夠原諒我」。

重慶保時捷女車主因交通違法糾紛掌摑男司機。（網上圖片）

日前在重慶發生保時捷女司機當街掌摑男司機事件，涉事女司機放話稱自己紅燈隨便闖。網友挖出她的丈夫擔任渝北區公安分局石船派出所所長。質疑其家庭背景、收入來源、交通違法處理等背後有「貓膩」。事件引發輿論強烈關注，重慶市公安局隨即進行深入調查目前保時捷女司機的丈夫童小華已被免職並立案調查。

此事還未完全淡化網友視野，又出現該勞斯萊斯女司機堵塞應急通道。有分析認為，前車覆，後車不誡，相似的戲碼於是反覆上演。保時捷女的致歉沒有改變其丈夫被立案調查的命運，勞斯萊斯女推倒的多米諾骨牌也會繼續向前。

分析還指，輿論仍在關注單女士和她口中車主朋友的身份、職位信息。豪車一直都是財富的標誌，每一次這樣的「街頭表演」，都是社會清理特權的契機。

（紅星新聞、新京報）