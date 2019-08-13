【北大學子弒母案】內媒：吳謝宇手段殘忍　睹母死狀棄自殺念頭

2015年，北大學子吳謝宇涉嫌將自己母親殺害，由於其精心佈置，直到半年後其母才被親戚發現遭到殺害。之後吳謝宇遭警方通緝，並於本年4月被警方拘捕，此案被媒體報道後轟動一時。 據內媒《封面新聞》今日（13日）引用消息人士報道，指吳謝宇案已由福州市晉安區人民檢察院報送至福州市人民檢察院審查起訴，涉及故意殺人、詐騙、買賣身份證件三項罪名。

內地網絡早前曝光吳謝宇本年3月底在重慶一間酒吧當男模的陪酒短片。（影片截圖）

報道指，相關消息人士又獲悉，吳謝宇在公安機關審查期間承認自己作案，並交代作案過程，作案手段殘忍。此外，他曾透露覺得自己與母親生活得很辛苦，本來想在犯案後自殺，但最終由於目睹其母親最後的死亡狀態，心生恐懼，放棄結束自己生命的念頭。

據此前報道，吳謝宇被捕後，警方對其進行了約8個小時初步審訊。在初步審訊階段，吳謝宇對殺害其母行為並不否認，但對於動機、犯案經過、犯案後自身情況等案件核心問題全採取迴避態度，「基本上不做正面回答」，只在自述時稱，父親吳志堅對他影響確實較大。知情人士指，「吳謝宇只在涉及與案件無關的知識性話題時，才積極表達」，吳謝宇甚至還會主動談起黑洞等相關學術話題。

吳謝宇2015年7月11日在福州殺害身為中學教師的母親謝天琴，並將其遺體用多層塑膠包裹、加入活性炭吸臭，後將遺體留在案發的教職工宿舍內，遺體直到翌年2月14日才被發現。2019年4月21日，吳謝宇在重慶江北機場被閉路電視拍到，其後被機場警方拘捕。

（綜合報道）