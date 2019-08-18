「宮廷玉液酒」下一句是？ 疑「境外網軍」談示威遭網民戳穿身分

港府修訂《逃犯條例》引發的示威和社會衝突持續，在內地亦引發不小波瀾，網絡群組「帝吧」此前已針對香港不同的Facebook專頁和連登發起大規模洗版行動，而日前疑似有人在微博假扮內地北方人身份，被指試圖引導輿論走向。 微博一名自稱「中國北方人」的用戶以簡體字發文，呼籲欲「出征」香港的年輕人「心平氣和，放下仇怨」，又勸導他們思考普通人權利、容忍異見、愛國等議題，然而被問及春晚小品中「宮廷玉液酒」一詞時卻表示不懂，因此被網民和官方指是「境外特殊人士冒充」。

一名自稱是北方人的微博網民，因不懂「宮廷玉液酒」，被指是「境外特殊人士冒充」。（網上圖片）

網傳截圖顯示，這名微博用戶發文稱，最近看到微博上很多人為南方小漁村義憤填膺，要出征打敗他們，但「你們都還是孩子啊，我不想看到你們這」。他接著呼籲，兩邊的年輕人心平氣和，放下仇怨，互相了解，解除隔閡，喊打喊殺除激化矛盾並無任何益處，「我們都是同胞，相煎何急。」

該名微博用戶又向內地網民發問，「希望小朋友們思考一下」：

在社會中，一個普通人最重要的權力（利）是甚麼？我們應不應該容忍不同意見的存在？……愛國愛的是甚麼？這個國是甚麼？經濟發展與甚麼相關？政府的統一計劃是最優的嗎？我們該不該質疑當權者，當權者裏面出現了壞人該怎麼辦？

然而，在面對網民提問「宮廷玉液酒」時，這名「北方人」卻回應指「不懂你說的啥，我年齡比較大」，接著就引發大量網民加入討論，指其「露餡了吧」「還北方人？宮廷玉液酒都不知道？」「說北方人，也不用加個中國吧，嘖嘖演技太差」，話題「#境外特殊人士冒充北方人失敗#」還一度登上微博熱搜第二名。

上海公安官方微博隨後表示，「連啥意思都不懂，你真是棒槌」，提醒「假的真不了，真的假不了，切勿造假」。《環球網》報道也指出，「宮廷玉液酒」下一句是甚麼，「這題都會吧！但是…有人不會…」，又引述警方提醒稱「境外特殊網軍已混入國內」，呼籲網民多注意辨別。

據悉，「宮廷玉液酒」是1996年央視春晚小品《打工奇遇》中的台詞，下面幾句分別是「一百八一杯」「這酒怎麼樣？」「聽我給你吹」，情節講述製售假酒者自己敗露的過程。

網民熱議：

－而且還不肯百度，工作態度不行

－我覺得大陸不會這麼說話，一本正經，我是中國的北方人，還帶着國籍

－他可能說自己是香港的北邊，新界？