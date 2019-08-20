【劉強東涉性侵】醜聞風波後首合體　奶茶妹與丈夫放閃破婚變傳聞

京東創辦人劉強東早前在美國捲入性侵案後，與妻子「奶茶妹妹」章澤天就頻頻傳出離婚消息，之前更有媒體曝出章澤天的學生證，顯示她選擇遠赴劍橋進修讀書。 近日，久未露面的劉氏夫婦被拍到「同框照」，這也是性侵醜聞風波後，二人首次合體放閃，似乎有意打破婚變傳聞。

奶茶妹與丈夫劉強東被拍到「同框」。（網上圖片）

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據內地媒體報道，章澤天與劉強東當天現身一家壽司店，有說有笑，十分恩愛。期間章澤天一直與身旁的好友聊天，看上去心情極好。章澤天還讓老公劉強東幫忙給自己和好友拍合照，之後兩人就一同上車回到別墅。此前的風波對夫妻二人的感情似乎未有太大影響。

據此前報道，劉強東去年在美國捲入性侵案，最終獲檢方不予刑事起訴，惟涉事21歲中國女留學生Jingyao Liu今年4月提出民事訴訟，索償5萬美元（約38萬港元），案件將於下月11日審理。

疑似章澤天在劍橋大學的學生證。（網絡圖片）

性侵案曝光後，不時傳出劉氏夫婦感情生變的消息，上週網上流出一張疑是章澤天劍橋大學的學生證，可見證件到期日為2022年1月，推測她決定赴英國深造。而京東集團表示，若有官方聲明會第一時間告知媒體，未澄清網傳學生證真偽。

（綜合報道）