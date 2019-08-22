吉林大學為留學生提供「叫醒服務」　網民：生活不能自理？

內地網絡近日曝光吉林大學南湖校區為外國留學生提供「保母式」服務，其中包含「叫醒服務」、「做生日麵」等內容，引發熱議。 有網民調侃「這接收的是留學生還是大爺呀？」還有人質疑「這到底是酒店還是學校？」「來的留學生都是生活不能自理的？」校方則回應指，留學生宿舍本身就是賓館，這是幫他們適應時差。

吉林大學位於長春市，是中國「211工程」「985工程」重點高校。（網上圖片）

從網民提供的吉林大學南湖校區國際交流服務中心公告牆的照片可以看到，這份「貼心服務年」活動實施方案，包括利用微信群組等平台解決留學生生活中臨時出現的問題，提供留學生安全保障工作，為留學生開放教室、延長教室使用時間等。

上述服務方案還包括建立留學生服務站，提供在寢室內禁止使用的電吹風筒、熨斗等超負荷電器，以及雪櫃、烤箱、微波爐等日常生活用品，還有長春市內旅遊交通圖、速遞代收和轉交服務等。同時亦提供留學生「日常延伸服務」，包括帶留學生去看病、幫助留學生買電話卡、提供「叫醒服務」和送生日卡、「做生日麵」等。

其中，引起最大爭議的就是「叫醒服務」。有網民表示：「中國學生在國外留學有這種待遇嗎？」「為什麼外國人在中國都高人一等，而中國人在外國都低人一等？」「總感覺有些人跪久了，站不直了！」

對此，大學工作人員回應指，吉林大學南湖會館本身也是賓館，有「叫醒服務」很正常，且是為幫助留學生適應時差，為學校後勤部完成，大學學生不參與此項服務；「生日麵」則是針對全校學生而設。另據吉林大學國際教育學院官網顯示，南湖會館為各校區上課的國際學生選用。

網民熱議：

－這個解釋不錯：適應時差。適應幾年吧，辛苦了

－暖床伴讀指日可待！

－時差自己都不會適應，還學個P啊？

－要記住你們是教育者而不是保姆！他們是來求學的，不是來度假旅遊的！過度的照顧就是卑躬屈膝！過分的優待就是自輕自賤！

（綜合報道）