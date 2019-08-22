言論辱「四大發明」遭學生投訴　四川高校副教授被停課兩年

四川電子科技大學副教授鄭文峰的「四大發明在世界上都不領先」、「中國古代沒有實質上的創新」言論，被學生質疑及投訴。鄭文峰最終被校方以有師德失範行為為，取消其教學工作，並停止研究生招生資格，為期24個月。 但網上亦流傳另一版本，稱是投訴的學生蓄故報復，原因是其學期末時擬出的論文題目不獲同意。

事發6月中旬左右，鄭文鋒在課程的聊天群組「創新的本質2019」內，發表「四大發明在世界上都不領先」、「中國古代沒有實質上的創新」等言論，隨後就有學生提出質疑，並且有多名學生加入群組，與鄭文鋒爭論。最後鄭文鋒將參與爭論的學生全數移出群組。

鄭文峰的「四大發明在世界上都不領先」、「中國古代沒有實質上的創新」言論，被學生投訴是侮辱「四大發明」。（網上圖片）

事後有自稱在群組內的學生，將聊天紀錄截圖在網上公開，認為鄭文鋒侮辱四大發明，質疑其學術水平。該學生聲稱，他沒有參與爭論，也沒有被踢出群組，更與鄭文峰沒有利益糾紛。對鄭文峰的爭議逐漸延燒，另外更有學生爆料鄭文鋒經常會點女學生的名字，甚至試過在第一節課就嚇走大半班的女學生。

及至7月16日，電子科技大學發表聲明，經學校師德建設委員會討論決定，認定鄭文鋒有師德失範行為，取消其評獎評優、職務晉升、職稱評定的資格，停止教學工作，停止研究生招生資格，期限為24個月。鄭文鋒在周三（21日）回應指不需要澄清與辯解，同意學校的處理流程與結果，但就透露許多在聊天群組的人，都不是其學生，「我要好好做科研了，這事就過去了。這是我的態度。」

鄭文峰被校方以有師德失範行為為，取消其教學工作，並停止研究生招生資格，為期24個月。（網上圖片）

至於事件的另一個版本，消息指對鄭文峰的處理結果是教育部的要求，校方「保他沒有保住」。消息又透露，鄭文峰本是非常好的教授，「揭發他的，是當事女生的男友。那個女生，從來沒有去上過課，學期末就擬出《論四大發明的創新》這種扯的題目，鄭老師不同意，他們就設陷阱挖坑」。

（綜合報道）