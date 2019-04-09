武漢理大男生傳因被輔導員辱罵輕生　校方：未發現不當言論

去年（2018年）年初曾發生研究生不堪導師壓迫自殺事件的武漢理工大學，昨日（8日）再傳出有學生疑因被輔導員辱罵而跳樓身亡。 校方事後發出通報回應事件，稱涉事老師平時對學生管教嚴格，但未發現其工作中有過激或不當言論、或辱罵學生的情況。

網傳自殺學生去世前一日留言，稱其遭到一位名為「江熾」的老師批評。（網上圖片）

昨日（8日）早上6時左右，武漢理工大學鑑湖教學區一座教學樓有男子墮樓身亡。經確認，男子為該校2018級本科學生任某某。

網傳任某某自殺前一日（7日），曾在網上發言稱其遭到一位名為「江熾」的老師批評。當中寫道，江熾斥責他「一無事處，到了社會上也混不下去」、「只能成為社會的渣渣」、「畢不了業，找不到工作」，他自感沒有未來，「每聽你（江熾）講一次話，就給了我一點死的理由」、「我受不了這樣的壓力，還是早點走算了」，最終決定輕生。

校方：江某對學生管理嚴格 但未發現辱罵學生

校方8日發出的通報則指，學校對網傳言論高度重視，立刻暫停江某（按：江熾）的相關工作，並隨即成立調查組作出調查。初步調查沒有發現該學生的輔導員江某在4月7日晚學生年級周會上有過激或不當言論，也未發現有針對任某某同學的批評。初步調查反映，輔導員江某平常對學生管理嚴格，未發現工作中有辱罵學生的情況。

通報又稱，相關情況學校還在進一步調查核實。根據調查結果，若發現輔導員江某在工作中有違反相關規定或有不當言論的情況，學校將依規進行嚴肅處理。

同校研究生去年不堪導師「壓迫」自殺

公開資料顯示，江熾是武漢理工大學自動化學院的輔導員老師。有自稱該校2015級的學生表示，江熾經常罵人，而且聲音特別大，「有時候整棟樓都聽得見。罵人就給你扣大帽子，例如對的起你父母供你上學嗎？對的起社會嗎？」也有學生指出，江熾為人辦事又急又強勢、刻薄又苛刻，還總是有一種「自我催眠式的自戀」。

武漢理工大學是內地名校，也是首批列入中國國家「211工程」、「雙一流計劃」建設的重點大學。值得一提的是，該校之前也曾發生類似事件。2018年3月，該校自動化學院研究生陶崇園在校內自殺身亡。其家屬之後揭發他被導師王攀長期肆意使喚，對方甚至要求他叫「爸爸」，最終使其精神崩潰輕生。

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