【涉尋釁滋事】前記者張賈龍被刑拘　律師：與2017年前的言論有關

前騰訊財經記者張賈龍早前在貴州貴陽的家中被帶走，涉嫌尋釁滋事罪被警方1刑事拘留。 事隔至今已超過一星期，代表律師周二（20日）與張賈龍會面後，發現張賈龍被刑拘原因，與其數年前發表的言論有關。 另一方面，無國界記者（RSF）在周三（21日）呼籲中國政府立即釋放張賈龍。

張賈龍一家的合照。（自由亞洲電台）

據《自由亞洲電台》報道，張賈龍妻子獲律師告知，張賈龍被刑拘，具體而言是因為2017年以前的一些言論，「我聽到這些理由覺得很氣憤，拿以前的一些而且還是言論來說事，我覺得有點不公正，『欲加之罪』吧，希望當局能盡快放人。」

2011年時，張賈龍曾在Twitter上談及當年五一期間北京的士司機的罷工行動，2014年更曾與時任美國國務卿克里會面，就中國互聯網自由，劉曉波境況等話題交換意見。張賈龍熱衷於發放維權資訊，曾經參與報道毒奶粉等內地熱門社會事件。張賈龍5年前被騰訊公司以「洩露商業機密」為由解聘。

張賈龍曾與時任美國國務卿克里會面。（自由亞洲電台）

張賈龍妻子不願揣測出事是否與上述經歷有關，「既然是言論問題，何必要把事情搞成這個樣子？現在這個事情還在初步交涉階段，我不好去作出這個判斷，到底是哪個事件、言論和文章？因為不知道也無從揣測,因為時間跨度確實有點長。」

另一方面，無國界記者東亞辦事處執行長艾維昂（Cedric Alviani）表示，張賈龍被刑拘一事，「毫無根據的逮捕體現了中國政府完全不尊重批評的聲音」，呼籲要立即放人，以及亦要釋放其他被拘留在中國的記者。無國界記者估計，中國至少有113位記者目前在生命安全受威脅的條件下被羈押，今年最新世界新聞自由指數中，中國在180個國家中名列第177。

（綜合報道）