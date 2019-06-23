台男fb抱怨在大陸填國籍被強加「中國」　遭網民舉報公安上門

一名台灣男子在fb發文抱怨指，自己到大陸出差時，每次在國籍填上台灣時，都被強逼加上中國二字，認為自己遭到「精神強姦」。 該貼文被大陸網民批評及轉載，當事人亦被網民起底，甚至有公安到男子工作的地方尋人，最終該男子乘飛機返回台灣，並辭去工作。

台灣男子因為兩篇臉書貼文，惹惱了內地網民。（網站截圖）

台灣男子董亦儒以「辛普春」為名，在臉書聲稱，5月因工作關係要到大陸出差，並且要辦理當地的駕駛執照，結果當局先為其辦理了一個台灣居民大陸居住證，和大陸的身份證幾乎沒有分別，形容自己一夜之間成了大陸人。而且他每次在內地要填寫國籍一欄，寫上「台灣」，都會被要求在前面加「中國」，他埋怨自己被「精神強暴」。

兩篇在個人社交媒體的發文，不知為何被人瘋傳，5月9日有大陸網民「翻牆」到其臉書貼文下留言，亦有網民將他的文章備份並轉載去微博，引發更多人批評，甚至有人將董亦儒起底，辛普春當晚已成為微博的關鍵字，還上了熱門搜尋榜，有網民更向當地公安局舉報他是台獨分子。

董亦儒當時心裏想：「在中國一但發表了這種言論，肯定會出事；即使散播的人不是你。」於是他立刻想到要回台灣，但最快也要翌日（5月10日）下午才有航班。他又致電給其大陸同事，表示「如果有人要找我，你一定要說我已經回台灣了」。同時他又關掉原本的電話避免洩露行踪，又以另一部電話向台灣的朋友告知事情經過，要朋友知道自己「如果真的不見了」，絕不是意外消失。

網名「辛普春」的台灣男子董亦儒在臉書中講及自己逃離大陸的經過。(網站截圖)

如他所料，10日早上，董亦儒的大陸同事的來電告訴他，有4公安到公司找董亦儒，大陸同事稱董亦儒已回台灣，4名公安搜索一輪後，在離開前還說了一句「叫那個台灣人講話小心點」；當日中午12時，董亦儒搭乘飛機回台灣，其間擔心在過關或在飛機上會被發現、帶走，直至抵達桃園機場，董亦儒才鬆一口氣。

董亦儒事後指，事件經過有如惡夢一樣，雖然自覺沒有犯了法律條例的罪，但「中國的標準與一般國家有所不同」，又提到若香港的《逃犯條例》通過，自己不知道是否也不能到香港，最後提到自己也反對香港修訂《逃犯條例》。