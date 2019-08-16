前騰訊記者張賈龍涉「尋釁滋事」被捕　曾籲美促中國拆「防火牆」

12日晚，前騰訊財經記者張賈龍在貴州貴陽的家中被當局帶走，之後因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。

2014年2月，張賈龍曾和時任美國國務卿克里會面。（網絡圖片）

張賈龍的妻子表示，警察當日晚上9時40分左右來到他們的家，稱要帶張回警局訊問，此後留下一張由貴陽公安局南明分局簽發的「拘留通知書」。

據稱，張賈龍近期以來一直比較低調，其妻6月8日誕下女兒，當時張曾經在Twitter發文說：「在產房陪產後更覺得每位母親的偉大和不容易，每一個生命都彌足珍貴。」

2014年2月，張賈龍曾在北京與訪華的時任美國國務卿克里會面，要求對方向中國當局施壓，拆除中國的「防火牆」。他當時還指有美國公司幫助中國當侷限制互聯網自由和屏蔽國際社交媒體網站。此外，他在談話中還提及劉曉波和許志永等政治犯，稱擔憂其處境。三個月後，騰訊即以「洩露商業秘密等敏感訊息行為」將他辭退。

《德國之聲》引述維權人士胡佳的分析，稱中國當局目前需要達到震懾維穩的效果，以前發表過言論的人，即使目前不說話，也可以隨時抓捕，近期的一個目標是在香港問題上減除噪音，突出主流；其次，「今年是中共建國70周年，在慶祝之前幾個月，一定要噤聲。這是當局一個全局性的考慮，用非政治化的尋釁滋事構成威嚇，這樣都不必上升到『煽動顛覆國家政權』的政治高度。」

張的妻子稱，2015年張賈龍回到貴陽後，生活很艱辛，靠給中學生課外補習數學維持生活。妻子懷孕後，他成了家裡唯一的經濟支柱。她希望，「有更多的人能關注到這件事，讓事情盡快地明朗化。」