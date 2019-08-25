【有片】乘客北京地鐵站猝死　家屬責未及時搶救索賠150萬

據內媒近日披露，在北京，一名29歲男子小張今年3月在昌平東關地鐵站突然昏倒，值班站長撥打急救電話。30分鐘後，當急救人員到達時，小張已沒有生命體徵。 然而小張的家屬認為，等待期間地鐵公司未及時搶救，導致錯過最佳搶救時機，因此索賠人民幣150萬元。地鐵方面則表示，對猝死者搶救超出地鐵職責範圍。該案日前開庭審理，但最終因雙方不同意調解，該案未當庭宣判。

小張在地鐵月台昏倒。（影片截圖）

北京地鐵法務部一名人士指出，事發2019年3月8日早上7點左右，現場閉路電視可見小張是正面朝下倒地，且地面有血。第一時間發現小張倒地的是地鐵的清潔人員，但是該工作人員視而不見，關起門後自己在洗手間工作。之後才見到有地鐵工作人員跑過來，並聯絡值班站長，值班站長趕到後撥打了急救電話。

急救人員在約半小時後抵達地鐵站，此時小張已離世。同時，原告律師表示，根據北京市衛生計生委的規定，要求人員密集的公共場所需配備去顫器等醫療急救設備，但該地鐵站並無配置，且站務人員亦無急救常識。

地鐵公司則表示，他們不具備專業醫療知識，擔憂造成更嚴重的二次傷害，因此等待急救人員前來處理。站務人員趕到現場並撥打急救電話，已盡到安全保障責任。最終，因雙方不同意調解，該案並未當庭宣判。

（綜合報道）