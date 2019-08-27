北京勞斯萊斯女司機涉偽造身份證遭刑拘　花費200萬租用京A88車牌

北京單姓女司機此前駕駛一輛勞斯萊斯豪車，堵塞婦產醫院門口，態度極其囂張，又拒絕配合交警執法，後因嚴重擾亂醫院公共秩序於16日被北京警方行拘。至本週二（27日），警方再次就案件作出通報，指單女涉嫌偽造、變造、買賣身份證件犯罪，已被刑事拘留。 至於單女的車牌號碼「京A88XXX」所惹起的背景疑雲，警方在通報中透露，涉案車牌是單女丈夫花費200餘萬元（人民幣．下同）向他人「租用」所得。

一輛白色勞斯萊斯私家車在北京婦產醫院外涉嫌堵塞「急救專用道」。（網上圖片）

北京警方的通報稱，經查，單女的丈夫徐某是民營企業法定代表人，後者出資購買該勞斯萊斯曜影牌私家車，以單女的購車指標申領京H號牌。後徐男委託一名郭姓男子為其在二手車市場上尋找「好車牌」。曾做過徐男司機的郭男謊稱可以幫忙找到「京A」號牌並過戶至單女名下，先後向徐男索要200餘萬元。

後郭男通過多名社會人員聯繫介紹，找到和某，商定以「租用」號牌形式，將單女的私家車以交易方式辦理轉移登記至和某名下，並啟用和某處於保留狀態的「京A88519」號牌，車輛仍由單女使用。但按照現行《機動車登記規定》，此號牌無法過戶到單女名下。

通報稱，郭男將徐男給的大部分錢款用於個人揮霍，其行為涉嫌詐騙犯罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件仍在偵辦中。

身穿黑色衣服的單女此前在醫院門口拒絕配合交警執法，並與對方發生爭吵，態度十分囂張。（影片截圖）

「京8」車牌有特別意思

此外，警方還透露，單女被行政拘留期間，警方發現其涉嫌偽造、變造、買賣身份證件犯罪，對其依法採取刑事拘留強制措施，目前北京警方正會同單女原籍警方開展進一步調查。

據此前網民透露，北京車牌號碼上的英文字及數字皆有特別意思，「基本上，京A80開頭的，是國管局的車；京A81開頭的，是中辦的車；京A82開頭的，是北京市委的；京A88開頭的，是釣魚台、警衛局的」，故猜測單某之所以能極度囂張，或因其背後有特權勢力支撐。

相關片段：

重慶保時捷女車主因交通違法糾紛掌摑男司機。（網上圖片）

內地近段時間接連發生豪車糾紛，有人還因此「丟官帽」。早前在重慶，一名保時捷女司機當街掌摑男司機，涉事女司機放話稱自己紅燈隨便闖。但其後有網民挖出她的丈夫擔任渝北區公安分局石船派出所所長，質疑其家庭背景、收入來源、交通違法處理等背後有「貓膩」。

事件引發輿論強烈關注後，重慶市公安局隨即進行深入調查，最終保時捷女司機的丈夫童小華遭到免職並被立案調查。

（綜合報道）