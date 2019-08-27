1.5萬可買「林寶堅尼」？　南京女駕駛山寨跑車被拘

近日，南京交警發現一輛「林寶堅尼」（內地稱蘭博基尼）跑車涉嫌違規，其後發現車輛材料粗糙，車牌也是假的。 交警找到女車主後，女車主自豪地表示，這是自己花1.5萬元（人民幣，下同）買的「林寶堅尼」跑車，正版的要1500萬。然而經過鑑定，這是一輛非法拼裝車輛。

山寨版林寶堅尼跑車材料粗糙，車主只花了1.5萬元購買。（影片截圖）

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最近，南京交警部門拍到一輛涉嫌違規的橘黃色跑車的照片。根據該車車牌登記資料，該車輛應該是一輛白色比亞迪房車。交警懷疑這輛橘黃色跑車套牌，於是在路面追查其下落。

幾天後交警攔下這輛跑車，發現開車的是一名30歲王姓女子，交警確認這輛車的車牌是假的。王女稱，這輛車是她在二手網站上看到從外地買來的，自己不知道車牌是假的，也不知道買車後還要申請車牌。

民警又發現這輛跑車也有些不對勁，車子是跑車的造型，車頭有林寶堅尼的標誌，不過材料很粗糙。而王女接下來的話更讓民警吃驚。當民警詢問王女花了多少錢購買跑車時，王女竟回答：「1萬5，連牌照。正版的這個跑車要1500多萬呢，我就花了1萬5。」

警方隨後將車輛送去鑑定，發現這是一輛拼裝車輛，是內地嚴令禁止非法生產的。目前這輛車已被暫扣，最終將被銷毀，而車主王女因涉嫌使用偽造變造的車牌，被處以3千元罰款，駕駛證扣12分，以及行政拘留7日。

（《現代快報》）